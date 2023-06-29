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МЧС напоминает о правилах поведения во время грозы
Учитывая сложившуюся погодную ситуацию, МЧСеще раз напоминает о правилах безопасности во время стихии.
Если ненастье застало вас на улице, спрячьтесь в ближайшем здании, но не под деревьями. Если гроза началась во время поездки на автомобиле, заглушите двигатель и не дотрагивайтесь до ручек авто.В частном доме необходимо закрыть двери, окна, дымоход, позаботиться о том, чтобы не было сквозняка.
Не менее опасно находиться во время грозы в лесу. Также нужно помнить о том, что чаще всего молния бьет в высокие одинокие деревья, поэтому не стоит прятаться под ними. Опаснонаходиться и около костра - столб горячего воздуха является хорошим проводником электричества. А еще держитесь подальше от высоковольтных линий и старайтесь не пользоваться мобильными телефонами.
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