Что роднит БЧБ и свастику?

Какие символы внедряла гитлеровская пропаганда на оккупированной территории Беларуси

С августа 1941 г. вся территория Беларуси была оккупирована гитлеровскими войсками. Оккупационную администрациюсозданного Генерального округа "Вайсрутения" возглавил небезызвестный Вильгельм Кубе. В аппарате управления, помимо непосредственно немецких органов, именовавшихся комиссариатами, определённое место было отведено марионеточным структурам, состоящим из белорусских фашистских пособников. Среди них, в частности, был и Франтишек Кушель, который успел до этого побыть офицером дореволюционной российской армии, затем польским офицером, будучи взятым в плен Красной Армией в 1939 г. стать негласным сотрудником НКВД-НКГБ, а, оказавшись на оккупированной территории, добровольно перейти на службу к оккупантам, и не куда-нибудь, а в полицию.К слову, женой ФранцаКушелябыла поэтесса Наталья Арсеньева,авторгимна "МагутныБожа", ставшего популярным среди белорусских националистов в эмиграции и в Беларуси.

"Развертывал свою деятельность и пропагандистский аппарат коллаборационистов, действовавший под контролем оккупационной власти.Уже в 1941 г. в Минске стала издаваться "Менская газэта". И вверху на первой странице этой газеты уже видны изображения бело-красно-белого флага (в левом верхнем углу), а также герба "Погоня".

Эти же изображения можно увидеть в верхней части 1-й страницы номера "Менскай газэты" за 6 января 1942 года.

Статья "Происхождение белорусского стяга"

Соответствующей была и тематика материалов в различных органах коллаборационистской прессы. К примеру, в журнале "Белорусская школа" №1, была напечатана статья "Происхождение белорусского стяга". В качестве автора статьи указан Кушель, к тому времени возглавивший полицейские курсы в Минске. Эта статья заканчивалась фразами о том, что "Белорусский национальный стяг для всех Белоруссов является великим национальным кладом", и что «он должен пользоваться исключительным уважением и должен красоваться в каждой школе Белоруссии рядом с портретом Великого вождя Немецкого Народа Адольфа Гитлера".

Совместное использование бело-красно-белого флага и "Погони" с портретами Гитлера, флагами фашистской Германии и знаком свастики подтверждается целым рядом фотографий.

Ещё один снимок

А этот снимок подписан "Беларуская служба Бацькаўшчына, Слонiм". На снимке видна колонна ребят в полувоенной форме. Впереди - гражданин с повязкой на рукаве. За ним - знаменосец с бело-красно-белымфлагом в гражданском. А далее над колонной просматривается портрет Гитлера.

А вот подпись к следующему снимку: "Белорусские воины на сборе". Просматривается "трогательное единение" фашистской свастики и бело-красно белого флага.

Единство флагов на первомайском плакате, исполненном от имени "белорусских работников в Германии".

Если обратиться к форме документов реорганизованной в 1943 году "Беларускай самапомачы", то в них, наряду с белорусскоязычным членским билетом (на немецком языке дублировалось только название организации), фигурирует ещё и исполненное на немецком и белорусском языках удостоверение (аусвайс) с изображением какгитлеровского орла со свастикой, так и "Погони".

Достаточно широкую известность к настоящему времени приобрёл заимствованный из федерального архива Германии снимок здания тогдашнего городского театра в Минске (ныне театр им. Я Купалы), украшенного бело-красно-белыми флагами.

А вот таким было внутреннее убранство театра. Белорусские коллаборационисты украшалисвастиками и "Погоней" зал, где проводили своимероприятия совместно с гитлеровскими оккупантами.

В книге В.Ф. Романовского "Саўдзельнiкi ў злачынствах" приведено послание клецких коллаборационистов в адрес Готтберга, где также наблюдается сочетание "Погони" и гитлеровского орла со свастикой.