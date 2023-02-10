Что сейчас происходит в пункте пропуска "Берестовица"

Польский ПП "Бобровники" приостанавливает оформление транспортных средств и лиц, следующих через госграницу, сообщает БелТА.

"Это негативно скажется на простых людях: на обстановке, на движении, на нашей работе. Сейчас нужно будет ехать на другие пункты пропуска. И там будет транспортный коллапс, естественно. Не везде есть накопители, чтобы комфортно ждать свою очередь. Поэтому это скажется на обычных людях - как на белорусах, так и на поляках", - делится мнением водитель-дальнобойщик Сергей.

Пытается пересечь границу на велосипеде Михаил. "Я работаю в Польше, живу в Свислочи, и раньше было удобно: я проходил границу, возвращался домой до следующей загрузки. Сейчас придется ездить, наверное, через "Козловичи". Для всех это будет неудобно", - делится мужчина.

Сетует на то, что решение принято не в интересах граждан, и одна из женщин-водителей, которая тоже пытается пройти границу. "Хотя не часто езжу, но это будет жутко неудобно", - говорит она.

"Было бы замечательно, если бы вообще "Кузницу" открыли, а не "Бобровники" закрывали", - говорит в очереди легковушек Сергей. И с иронией добавляет: "Будем искать варианты. Вертолет надо будет покупать, наверное. Я в Гродно живу, родственники в Польше, общаться же как-то надо. И сейчас будет намного сложнее поддерживать связь".

"Каким может быть отношение? Только негативное! Потому что люди, которые проехать успели, непонятно как им будет вернуться. А везде же очередь", - делится мнением Владимир.

Пункт пропуска "Берестовица" (сопредельный "Бобровники") на данный момент является единственным функционирующим пунктом пропуска на белорусско-польском участке государственной границы в Гродненской области. Он также является и одним из самых загруженных на этом участке госграницы.