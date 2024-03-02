Что скрывают под якобы учебными маневрами НАТО - авторский комментарий Марии Петрашко

НАТО проводит крупнейшие военные учения XXI века - 90 тысяч участников. Маневры, разумеется, проходят и возле белорусских границ. К чему такая эскалация, ведь главы Союзного государства постоянного говорят: нам не нужна война, мы за мир. Но НАТО вновь расширяется. Швеция официально вступила в альянс. А глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в случае поражения Украины блок начнет войну против России. О гранях мира и громких заявлениях - авторский комментарий Марии Петрашко.

Если вы думаете, что учения НАТО - это просто тренировка солдат и метод устрашения, вы ошибаетесь. Возьмем нынешние крупнейшие в XXI веке учения Steadfast Defender - 24, накануне которых Штаты подписали со скандинавскими странами соглашение, позволяющее американцам поставить технику, боеприпасы и военно-техническое имущество в Северную Европу. Под шумок.

Есть такой остров в центральной Норвегии - Тренделаг, весь покрытый зеленью тыловых объектов США: база размещения техники, боеприпасов и вещевого имущества, два аэродрома и ВМБ - место дислокации штаба экспедиционной бригады МП ВС США.

Припасы эти могут обеспечивать действия экспедиционного корпуса численностью около 15 тыс. морпехов США на протяжении 30 суток. До начала СВО на Украине хранилища были заполнены на 70-80 %, но сегодня уже их доводят до 100 % заполнения.

Кстати, под прикрытием учений Nordic Response 24 большая часть техники из норвежского Тренделага уйдет на восток к границам России, т.е. Союзного государства.

"На западном фланге стремительными темпами вооружаются натовские соседи. Военный бюджет, например, Польши растет как на дрожжах, и в следующем году обещает достигнуть 4 % от ВВП. Интересно, как это соотносится с их постоянными декларациями об оборонительном характере альянса? Или с названием анонсированных крупнейших со времен холодной войны учений НАТО ("Steadfast Defender" ("Стойкий защитник") - прим. ред.). Это никак не соотносится", - заключил Александр Лукашенко (23.11.2023).

Кстати, еще одна задача учений НАТО - отвлечь определенную часть тех же российских сил от выполнения задач в рамках СВО на особый контроль маневров альянса у своих границ. Полагаю, такая же задача и у польских национальных учений вооруженных Dragon-24 в рамках масштабнейших натовских маневров Steadfast Defender 2024.

Steadfast Defender 2024 состоит из 16 небольших национальных учений, одним из них станут маневры Dragon-24, которые стартуют в Польше 25 февраля и завершатся 14 марта.

В них примут участие 15 тысяч польских солдат и несколько тысяч солдат из стран-союзников. Всего около 20 тысяч из девяти стран, в том числе из США, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Турции. С польской стороны основные силы будут выставлены сухопутными войсками.

Отличный сценарий, чтобы немного отвлечь внимание силового блока Беларуси. На фоне той подготовки диверсантов на территории Польши, на фоне постоянных попыток перебросить в Беларусь вооруженных террористов все это подтверждают, между прочим, крупнейшие польские СМИ.

Группа сопротивления BYPOL планирует госпереворот в Беларуси? Когда? "В нужное время".













Т.е. НАТО снова расширяется - добро пожаловать, Швеция! Страна НАТО открыто тренирует диверсантов для терактов и госпереворота в нашей стране, у наших границ снова демонстративно бряцают оружием, но агрессоры почему-то мы? Как интересно...

Если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией. А

нглосаксам война с Россией нужна, воюют они руками, вернее, жизнями украинцев. Заметьте, Россия - ядерная держава, Беларусь располагает тактическим ядерным и тем не менее. Впервые с 1945 года ядерное оружие не сдерживает?

Мы не видим в этот момент, не располагаем признаками изменения ядерной военной ситуации РФ так же, как и НАТО не изменило своей позиции, не повысило уровень тревоги. Мы тоже, как альянс, являемся ядерной сверхдержавой, но ведем себя чрезвычайно ответственно в этой ситуации. Мирча Джоанэ, заместитель генерального секретаря НАТО

Чрезвычайно ответственно? После 15-летнего перерыва готовится возвращение американского ядерного оружия в Британию. Если сейчас ядерный арсенал Британии и Франции- инструмент национальной защиты, то завтра эти страны планируется сделать страховкой американского ядреного арсенала. Допустим, победит на американских выборах адекватный политик, Трамп тот же, и захочет закончить противостояние с Россией, завершить агрессию НАТО у наших границ. Так вот, может, не получится - британцы своим ядерным зонтиком и амбициями на дешевые природные ресурсы подстрахуют глобалистов.

Конечно, мы видим в Европе формирование контрэлиты с национальными интересами. Но пока они наберут достаточно сил, чтобы добраться до власти, как бы континент не погряз в очередной мировой войне.