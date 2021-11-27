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Что собой представляет нелегальный трафик беженцев и как работают серые схемы - смотрите в "Понятной политике"
У них нет ничего, кроме жизни, но и ей они готовы рискнуть ради мечты о счастливой Европе. Где пролегают основные пути транзита и как черный рынок превратил беженцев в товар? Как вербуют, что обещают и почему Беларусь стала желанным маршрутом? Контрабанда, мафиозные сети и торговля органами, а также коммерческая охрана границы - какой из известных брендов делает бизнес на чужом горе? Нелегальный трафик беженцев - по-прежнему стремительно растущий рынок Европы. Что он собой представляет и как работают серые схемы? Расскажем в "Понятной политике". Смотрите программу здесь.
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