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Что для Динары Смольской стало подарком судьбы и почему ей придется пропустить сезон - интересные факты в фильме АТН

Динара Смольская, действующая победительница Кубка Содружества по биатлону, пропустит сезон, поскольку готовится стать мамой. Это большое личное счастье для спортсменки.

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Агентство теленовостей готовит фильм об олимпийской чемпионке - зрители узнают много интересных фактов. Эфир 7 сентября на "Беларусь 1".

Андрей Козлов

подготовил анонс премьеры

(см. видео).

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