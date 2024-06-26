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Что стало итогом форума ректоров ведущих университетов Беларуси и Китая в Минске
В Минске проходит форум ректоров ведущих университетов Беларуси и Китая. На международной встрече говорят о подготовке кадров по инновационным специальностям, вовлечении студентов и преподавателей в научно-образовательные и культурные обменные процессы.
Акцент сделан на методике преподавания для подготовки конкурентных и профессиональных специалистов в условиях текущей глобализации и внешних вызовов. Важным итогом форума стало подписание инициативы о китайско-белорусском сотрудничестве в области фундаментальных научных исследований.
Это принципиально новый шаг в двустороннем сотрудничестве. Глобальные исследования в таких областях, как трансформация производства, науки о жизни позволят нашим странам выйти на новый уровень. На сегодня между нашими университетами действует более 700 двусторонних соглашений.
"Также мы подписали меморандум об утверждении межуниверситетского праздника "Дни Дружбы и Единства". Он станет ежегодным событием. Одним из его центральных мероприятий станет Международный молодежный форум, который по инициативе вашего Президента Александра Лукашенко проведут в 2025 году", - обозначил проректор Пекинского университета Фан Фан.
О развитии партнерских отношений Беларуси и Китая в образовательной сфере речь шла и на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с секретарем партийного комитета Пекинского университета, представителями китайских вузов. Такой солидной делегации ректоров у нас прежде не было: это наглядный пример высокого уровня отношений между Беларусью и КНР. Президент предложил Китаю совместно создать глобальную образовательную и научную площадку в Беларуси, в том числе для продвижения образования, науки и культуры на европейской части континента.
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