Что стало итогом форума ректоров ведущих университетов Беларуси и Китая в Минске

В Минске проходит форум ректоров ведущих университетов Беларуси и Китая. На международной встрече говорят о подготовке кадров по инновационным специальностям, вовлечении студентов и преподавателей в научно-образовательные и культурные обменные процессы.

Акцент сделан на методике преподавания для подготовки конкурентных и профессиональных специалистов в условиях текущей глобализации и внешних вызовов. Важным итогом форума стало подписание инициативы о китайско-белорусском сотрудничестве в области фундаментальных научных исследований.

Это принципиально новый шаг в двустороннем сотрудничестве. Глобальные исследования в таких областях, как трансформация производства, науки о жизни позволят нашим странам выйти на новый уровень. На сегодня между нашими университетами действует более 700 двусторонних соглашений. Андрей Иванец, министр образования Беларуси

"Также мы подписали меморандум об утверждении межуниверситетского праздника "Дни Дружбы и Единства". Он станет ежегодным событием. Одним из его центральных мероприятий станет Международный молодежный форум, который по инициативе вашего Президента Александра Лукашенко проведут в 2025 году", - обозначил проректор Пекинского университета Фан Фан.