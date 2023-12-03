Что стало известно о доверии к госСМИ из закрытого исследования

Еврокомиссия и США продолжают спонсировать белорусских беглых экстремистов-аферистов. Однако пока аппетиты последних растут, доверие к ним падает, в том числе у беглой паствы.

Это показало одно из исследований ликвидированной конторы "Пресс-клуб Беларусь", которая сейчас находится в Польше. Исследование закрытое, однако его результаты оказались в распоряжении АТН. Цитата из него: "Согласно всем проведенным социологическим исследованиям, белорусское население поддерживает Александра Лукашенко".

Или вот еще факт: растет доверие к государственным белорусским медиа, в то время как от так называемых независимых СМИ уходит аудитория из-за политической предвзятости и непрофессионализма. Закрытое исследование беглых раскрыла Екатерина Тихомирова.

Миллионы долларов ушли из бюджетов на содержание "свободных" и "независимых": тренинги, обучение журналистов, их зарплаты, офисы, компьютеры, аппаратуру. А рейтинги показывают: не верят белорусы шайке шатателей "режимов", а "независимых" считают грантовыми наркоманами. Ко всему прочему пока там рейтинги доверия катятся по наклонной, зритель уходит к просмотрам государственных СМИ. Не верите? Это исследование закрытое, провела и закрыла его ликвидированная структура "Пресс-клуб Беларусь", что находится в Польше. Оно не для глаза общественности, тем более беглой. Но коль уж исследование оказалось в руках, откроем, как того требуют нарративы демократии.

На вопрос "Откуда вы узнаете информацию?"в 2022 году 47% опрошенных ответили, что получают информацию из телевидения. Это на 14 % выше, чем в 2021-м.

В 2021 и 2022 годах увеличилась доля потребителей ТВ, социальных сетей и мессенджеров, сократилось потребление информации интернет-сайтов.

С августа 2022-го по май 2023 года наблюдался рост доли еженедельного использования белорусских и российских государственных СМИ.

Согласно всем проведенным социологическим исследованиям, белорусское население поддерживает Александра Лукашенко.

Нарратив гостелевидения и Президента о том, что Беларусь не вступила в войну и не является стороной конфликта, воспринимается населением как заслуга действующей власти, и, соответственно, повышается доверие людей к государственным медиа.

Что же в это время творится там, в закордонных медиа, которые именуют себя белорусскими?





На мероприятии с участием Латушко и Тихановской прозвучал вопрос: "Почему структуры, которые подконтрольны "Инфопоинт", пишут о вас только хорошо либо ничего? Чем вызван такой кредит доверия?"

СМИ за рубежом, которые отрабатывают белорусскую повестку, живут на гранты.

В общей сложности с 2020 года мы мобилизовали финансовые ресурсы в размере около 100 млн евро для такой обширной поддержки. И в этом контексте, конечно, мы консультировались с офисом Светланы Тихановской. Трудно сказать точно, сколько и куда уходит, но общая сумма составляет около 100 млн из различных источников финансирования. Катарина Матернова, заместитель главы генерального директората Еврокомиссии по политике добрососедства и переговоров по расширению

Еврокомиссия консультируется с офисом на кухне близ башни Гедемина, кому выделять деньги и на что. При кухне возле тела находится Вечорко. У него свой фондик - "Инфопоинт".





"Заработать на политике невозможно, - говорит Вечорко. - На белорусской революции заработать невозможно. Денег нет! Многим кажется, что миллионы. Нет денег!"

И он решает, кто с этой кухни получит грантовые котлеты. Поэтому дружи, люби и говори хорошо, либо никак.

Вот лишь часть свежих грантов, которые уже отработаны или находятся в работе. Грант от Совета министров северных стран, посольства Норвегии в Литве и Шведского института. Поступила 41 заявка. Где уж нашли такое количество СМИ - остается за кадром. Одобрили лишь 15. Заплатили 211 тыс. евро. Куда же без вездесущих Штатов! В августе отыграли грант для "независимых" - "Миссия Беларуси". Цена вопроса - 135 тыс. долларов. Летом этого года Евросоюз открыл новый проект финансирования. Он и для белорусских, и для российских СМИ. Содержание "независимых" будет зависеть от того, насколько четко они будут выполнять задачи Евросоюза внутри (в нашем случае внутри Беларуси), ибо на кону 2 млн 200 тыс. евро.





Итак, как влияют СМИ на общественно-политическую жизнь белорусских граждан, согласно закрытому исследованию ликвидированной организации "Пресс-клуб Беларусь". Аудитория белорусских государственных СМИ выросла на 18%, а доверие на 8%. Это грусть-печаль - констатирует закрытый доклад "Пресс-клуба".

А вот у так называемых независимых СМИ (будем пользоваться формулировкой из доклада), напротив, лояльная аудитория сокращается. Лояльная - это значит постоянная, те, кто возвращается за информацией именно к этому источнику. Уменьшилось и количество тех, кто время от времени их почитывал.

Сегмент лояльной аудитории госмедиа стабилен. Наблюдается возросший сегмент отстраненной аудитории. Рост потребления государственных медиа происходит не за счет увеличения прогосударственного ядра, а за счет вчерашней нейтральной аудитории, которая по большей степени становится лояльной госСМИ.

Это их признание того, что вот та читательская-зрительская аудитория, которая была так называемой нейтральной, она все-таки склонилась в сторону государственных СМИ, и потенциально они стали нашими зрителями и читателями. Ведь зритель и читатель тоже анализирует, т. е. он смотрит на факты и смотрит, насколько правдивыми они были. То есть кредит доверия госСМИ, поскольку мы не врем, а говорим факты, проверенный временем. Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси