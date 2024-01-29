Что стало предпосылками Второй мировой войны - подробности 29 января в спецрепортаже АТН "Она - война"

Неизгладимый след жестоких преступлений против человечества оставила на Земле и в душах людей Вторая мировая война. Белорусская земля, на которой погиб каждый третий, пропитанная слезами безвинных людей, дала новые ростки - взрастила поколение, которое просто обязано знать и помнить уроки истории.

О том, что стало предпосылками страшной войны, кто и для чего пытается сегодня переложить свою вину на чужие плечи - в специальном репортаже Агентства телевизионных новостей "Она - война". Смотрите его сегодня на "Беларусь 1" после "Панорамы".