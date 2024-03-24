Что станет убежищем в чрезвычайной ситуации и зачем проводят учения в Беларуси

Время учит быть готовым к развитию любой ситуации, в том числе и самой непредсказуемой. По всей Беларуси на неделе с 18 по 24 марта проходили масштабные учения гражданской обороны. В обычное время любой человек сам может позаботиться о собственной безопасности, но в особых случаях за это начинает отвечать государство.

В крупных городах существуют защитные укрытия и сооружения двойного назначения, а вот для деревень разработаны программы по отселению и эвакуации. Алгоритм работы всех служб и ведомств в особых условиях и называются учением гражданской обороны. За маневрами наблюдал Владимир Королев.

Классификация защитных сооружений достаточно сложный процесс, отвечающий определенным техническим требованиям. Подвалы, паркинги, подземные этажи - многое, что находится ниже уровня земли и надежно защищено сверху, подпадает под описание укрытия и объекта двойного назначения. Ближайший из них и будет наиболее эффективным. Самое большое временное укрытие Беларуси - метро.

При возникновении чрезвычайной ситуации мы укрываем (есть такой термин "укрываем") пассажиров, которые находятся на станции, а также людей, которые живут в пределах 500 м от данной станции или же работают, или организация, которая находится в зоне досягаемости. Конечно, когда происходит какая-то ситуация, тут сильно никто не будет прямо разбираться, но, тем не менее, эти люди должны знать, что в пределах 500 метров есть такая станция, на ней можно укрыться в случае чрезвычайной ситуации. Андрей Дроб,официальный представитель Минского метрополитена

В подземке могут укрыться более 100 тыс. человек, а с открытием новых станций показатель вместимости значительно увеличится. Составы - также двойного назначения. В особых случаях вагоны превращаются в госпиталь, а на станции обязательно появятся медики.





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Метро - временное убежище, но и оно может обеспечить горожан самым необходимым. Гермозатворы способны защитить станцию от внешнего воздействия - ударная волна, радиация, химическая атака. Пожар в замкнутом помещении заполненном людьми - самый негативный сценарий. Но именно в патовых ситуациях спасателей и обучают работе.

Был создан оперативно-ситуационный штаб, который вырабатывал управленческие решения по вопросам взаимодействия с администрацией метрополитена и соответственно вопросам организации управления силами и средствами при чрезвычайной ситуации. Александр Худолеев, первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Беларуси





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В защитных сооружениях классом выше можно не только переждать опасность, но и ночевать. Запоминать, где находится ближайшее убежище, не стоит. Сейчас эта информация недоступна, к тому же объекты закрыты, но проверены на пригодность. В случае ЧП карты укрытий появятся сразу. Ввиду определенной секретности съемки на таких объектах нежелательны. Аналог есть в образовательном центре МЧС.

То, что раньше называли бомбоубежищем, сегодня имеет более широкое значение и носит название "Защитные сооружения". К этим объектам и требования другие, например, здесь можно находиться несколько дней. Обязательные атрибуты - это койки, системы вентиляции и фильтрации воздуха. Здесь можно пережить любую техногенную катастрофу, чрезвычайную ситуацию, в том числе и радиоактивное загрязнение.

Сюда же заблаговременно завозят генераторы, воду, еду, постельные принадлежности и медикаменты. Подобные сооружения есть на всех крупных предприятиях.

В малых городах и тем более в деревнях таких укрытий нет. В случае особого положения в регионе вводится план отселения или эвакуации. Школы, стадионы, лагеря вмиг превращаются в места временного проживания переселенцев. Подобная проверка больше напоминает экскурсию комиссии, нежели учения. Представители различных ведомств согласовывают между собой, как будет идти взаимодействие в случае чрезвычайной ситуации.

Гражданская оборона является важнейшей составной частью обеспечения безопасности страны, что также подтверждается проектом новой военной доктрины Республики Беларусь. В основу системы гражданской обороны положены выводы о необходимости заблаговременного проведения комплекса специальных мероприятий. Для увеличения мест укрытия населения определены инженерные сооружения, которые возможно дооборудовать под сооружения двойного назначения. В нашей стране предусмотрены все необходимые мероприятия для защиты нашего населения от кризисных ситуаций (неважно, человек проживает в столице или в небольшом населенном пункте). Александр Васюкевич, заместитель начальника Главного управления государственной системы предупреждения ликвидации ЧС и гражданской обороны МЧС Беларуси

Пока переселенцев везут в пункты временного приема, здесь появляется мини-городок. Школа может вместить в себя чуть более 100 человек для проживания. Начинает работать медпункт, изолятор, комната матери и ребенка, даже помещение для тех, у кого есть питомцы. Спортзал превращается в место для сна и отдыха, появляется комната милиции. При необходимости работает пункт дезактивации одежды. Упростить и ускорить подвоз пищи, вещей и медикаментов, организовать бесперебойную работу нового объекта - и есть главная задача инспекции.

"Учения для того и проводятся, чтобы выявлять тонкие моменты, над которыми впоследствии можно поработать и улучшить. Один из вопросов, который мы попробуем проработать более тщательно - это вопросы вещевого обеспечения, обеспечения продуктами питания, постельными принадлежностями и принадлежностями для организации отдыха эвакуированного населения. Вопросы в принципе были проработаны на уровне комиссии, но в процессе обсуждения поступило предложение через решение местного органа власти регламентировать некоторые вопросы, для того чтобы они решались гораздо быстрее и эффективнее чем сегодня", - рассказал начальник отдела организационного обеспечения Государственной системы предупреждения ликвидации ЧС Минского областного управления МЧС Станислав Ивуть.