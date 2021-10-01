Что стоит за экстремистской сетью - специальный репортаж "Нерабочий рух"

Продолжаем знакомить вас с подробностями работы экстремистской сети "Рабочий рух". Напомним, на прошлой неделе сотрудники Комитета госбезопасности задержали 13 активных участников этого движения, которое занималось сбором закрытой информации на крупных промышленных предприятиях, подготовкой диверсий и террористических актов, а также давлением на правоохранителей.

И все это под контролем спецслужб Литвы и США. Сегодня мы подробно расскажем о том, как вербовали и использовали некоторых работников Белорусской железной дороги.

Прямо сейчас специальный репортаж "Панорамы".

Стратегический и самый масштабный объект, который связывает нашу страну со всеми странами континента. Белорусская железная дорога - это десятки миллионов тонн груза в год, завязка на топ-предприятия и живой интерес Запада с точки зрения подробностей. Для анализа работы белорусских предприятий в условиях санкций им нужна закрытая информация. А значит информаторы.

Человек на экране - Сергей Войтехович, осмоторщик грузовых вагонов Минского депо.

Много активничал в августе 2020, в апреле 2021 был уволен, но сильно не расстроился - в кармане уже была путевка в Польшу. Уже там на беглого активиста вышли представители местных спецслужб и предложили продолжить подрывную деятельность в Беларуси в должности активиста "Рабочего руха".













Сейчас мы готовим одну акцию, чтобы полностью одновременно Оршанский узел и Минский узел парализовать. Посмотрим, что из этого выйдет. Сразу по четырем направлениям контактную сеть обрезать. Сергей Войтехович, бывший работник Белорусской железной дороги





Резать сеть и делать еще многое другое должны были агенты экстремистов. Их подбирали из числа знакомых. По сути, это вербовка - так в схеме появился диспетчер Центра управления перевозками Белорусской железной дороги Сергей Дзюба. Он собирал информацию на местах, искал новых агентов, сеть которых раскинулась практически по всей стране и замкнулась на Войтеховиче в Польше.

Еще один участник железнодорожного сговора - Максим Сакович - передавал данные о безопасности на железной дороге, статистике ЧП, в том числе о последствиях диверсионных акций, в которых ему также предлагали участвовать кураторы.













Просьбы были в плане того, знаю ли я о "закоротках". Он предлагал поучаствовать в установке "закороток", я отказался.

- Что такое "закоротки"?

- Это перемычка из проволоки между двумя рельсами.





Одним из самых ценных информаторов считалась Анна Аблаб. Через нее проходили графики движения военных эшелонов, докладные записки, также она передала Войтеховичу удаленный доступ во внутреннюю сеть Белорусской железной дороги. Чем, конечно, привлекла внимание оперативников. И вот уникальные кадры. Так выглядит вербовка в реальной жизни. Сентябрь этого года, Минск, Анна Аблаб встретилась в одном из кафе с бухгалтером Белорусской железной дороги Эдуардом Жлобо. Полунамеками, а иногда и прямо в разговоре обсуждают, какой информацией владеет потенциальный источник.

- Т.е. на самом деле, я смотрю, что у вас пока еще это можно сделать.

- Если что-то обнаружу, то (неразборчиво)

- Скажете, да?

Цена предательства этих людей - даже не деньги, а возможность выслужиться и собрать кейс документов борца с режимом. Он и открывает заветные двери.













Анна Аблаб, бывший работник Белорусской железной дороги:

Принцип финансовой пирамиды: чтобы устроиться самой - подставь другого. Еще раз: "Рабочий рух" - история не о светлых идеях и какой-то справедливости. Здесь каждый решает свои личные цели. Кураторы за рубежом работают за зарплату, завербованные помощники заботятся о своем будущем.

Анна Аблаб, бывший работник Белорусской железной дороги:

Агентурную сеть раскинули по всей стране. Правдами и неправдами добиваясь контакта с работниками железной дороги. Такая история произошла с Виталием из Витебского филиала. Агент вышел на него под видом коллеги из Орши, сам дозировано снабжал информацией якобы со своего участка, и просил поделиться взамен.

Виталий Мокляк, работник Белорусской железной дороги:

В Солигорске в разработку взяли Валентину. Цель - получить технико-распорядительный акт железнодорожной станции Калий-1. Здесь тоже зашли красиво: сначала предложили купить костюм, а потом - поделиться информацией.

Валентина Болбас, работник Белорусской железной дороги:

А объединяет оба эпизода вот этот человек в желтой майке. Сергей Шаметько. Именно он искал контакты в Витебске, Солигорске, других городах, чтобы потом передать информацию по вертикали "Рабочего руха".

Сергей Шаметько, обвиняемый:

Человек в Польше - тот самый Сергей Войтехович, который в свою очередь передавал информацию куратору в США Владиславе Чалей. Та имела выходы на авторитета диаспоры Халезина, который держит контакт со спецслужбами Соединенных Штатов и Литвы. Об этой цепочке мы уже рассказывали в предыдущих репортажах. И еще расскажем много интересного.

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