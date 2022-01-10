Что стоит за западными деньгами на развитие гражданского общества - разбираемся в проекте "Площадка"

В раскачивании ситуации в Казахстане немалую роль сыграли неправительственные организации. В стране таких зарегистрировано более 20 тысяч. Работает там и Фонд Сороса, по линии которого с 1995 по 2013 год свыше 2 тысяч студентов прошли обучение за границей.

В последние годы в Казахстане шло активное формирование прозападных движений, которые финансировались британскими и американскими фондами цветных революций. Во многих странах такие структуры официально признают иностранными агентами влияния.

Нужен ли такой закон в Беларуси - разбирался Андрей Сыч в рубрике "Площадка".

Миллиарды долларов не жалеет коллективный Запад на развитие журналистики и гражданского общества по всему миру. Существенная доля этого пирога отправляется в Беларусь и Россию. Казалось бы, где выгода? Выгода есть.

За каждый вложенный доллар капиталисты получат 10 на разграблении страны

За каждый вложенный доллар капиталисты получают 10 на разграблении страны после государственного переворота руками своих учеников. В России такие структуры уже заслуженно признают иностранными агентами влияния. Нужен ли такой закон в Беларуси?Давайте разбираться.

За последние 10 лет в Беларуси под видом развития гражданского общества было создано несколько тысяч различных фондов и некоммерческих объединений. Вовлекали в сотрудничество под любым предлогом.

Финансирование выделяли практически под любые проекты, начиная от размножения дождевых червей садовой лопатой до обучения журналистов истинно правильным западным стандартам подачи информации.

Для понимания уровня стратегического планирования таких структур стоит отметить, что к президентским выборам прошлого года начали готовиться буквально на следующий день после выборов 2015 года.

Госдепартамент США выделял $520 000 на подготовку независимых журналистов

Из открытой информации есть, например, сумма в 520 тысяч долларов, которую Госдепартамент США выделил на подготовку независимых журналистов.

Я просто обожаю их подход к использованию словосочетания "независимые журналисты". То есть если журналист работает на государственных медиа и получает зарплату из бюджета своей страны, он зависимый, а как только на карту падают суммы в долларах от американского Госдепа, вот тут сразу он становится независимым. Молодцы - ничего не скажешь, обучены жонглировать смыслами на ура.

В итоге с помощью подобных грантов в Беларуси аки чудо появилась полноценная москитная медиасеть.

Буквально в каждом районном городе был запущен свой рупор правды с привкусом Госдепартамента США.

За пару лет набили руку, покатались на различные образовательные курсы в Европу - и дело сделано. Теперь в голове районного журналиста он не просто журналист, а вестник ценностей свободы и демократии просвещенного мира для бестолковых соотечественников. Отсюда и желчь, которой они плевались со страниц своих сайтиков. Все потому, что вы где-то не разделяете его взгляды, где-то не готовы идти на призывы. А должны. Он ведь уже цебелорус и знает, как все должно быть устроено. Ему на секундочку об этом дяди в дорогих кроссовках на английском рассказывали. А они врать не будут.

Сейчас в Беларуси пришла своеобразная весна, и невооруженным глазом видно, кто где и, скажем так, что делал. Недавно вот открутили голову Агентству по международному развитию США более известному гражданам стран, где были совершены цветные революции и государственные перевороты, как USAID. Тут важно отметить, что подобные действия отнюдь не гарантируют, что те самые независимые журналисты перестанут закапывать пачки долларов в ведро с собачьим кормом. О том, насколько вместительны багажники дипломатических машин, может красочно рассказать один смурфик белорусского происхождения.

Финансирование нашего гражданского общества продолжает оставаться основной проблемой коллективного Запада

Финансирование нашего гражданского общества продолжает оставаться основной проблемой коллективного Запада, свои ведь, наверное, уже давно решили.