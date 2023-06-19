Что такое единый день голосования и в чем его особенность?

"Это конституционная норма, которая была заложена в Конституцию и в результате референдума в прошлом году была принята, - сказал глава ЦИК. - Действительно, для нас это новая форма, потому что мы совмещаем выборы депутатов Палаты представителей и депутатов местных Советов (начиная с областного, заканчивая сельским Советом)".

В общей сложности нам нужно избрать 110 депутатов Палаты представителей и порядка 12,5 тыс. депутатов местных Советов. Это достаточно большая армия людей, которые наделены определенными конституционными и законодательными полномочиями, которые на местах определяют работу и различных органов власти, принимают местные бюджеты и прочее.

В общей сложности нам нужно избрать 110 депутатов Палаты представителей и порядка 12,5 тыс. депутатов местных Советов. Это достаточно большая армия людей, которые наделены определенными конституционными и законодательными полномочиями, которые на местах определяют работу и различных органов власти, принимают местные бюджеты и прочее.

Первый в истории Беларуси единый день голосования пройдет 25 февраля 2024 года. В Минске избиратель получит 2 бюллетеня - по выборам депутатов в Палату представителей и по выборам депутатов Минского городского Совета депутатов. В регионах же избиратель получит 4 бюллетеня - по выборам депутатов в Палату представителей, областного Совета, районного Совета и своего поселкового, сельского Совета. По обновленной Конституции не позднее чем через 60 дней после единого дня голосования должно пройти Всебелорусское народное собрание. Крайний срок для его проведения в 2024 году - 25 апреля.