Что такое гипергидроз и как лечить повышенную потливость?

экринные , проток которых открывается сразу на кожу;

, проток которых открывается сразу на кожу; апокринные, проток которых открывается в волосяной фолликул.

Апокринные железы начинают работать только в половозрелом возрасте.

Какие части тела потеют больше всего?

подмышки

ладони

ступни

паховая область

В чем отличие дезодоранта от антиперспиранта?

В составе антиперспирантов есть вещества, которые подавляют выделение пота. Есть медицинские антиперспиранты для лечения гипергидроза, они продаются только в аптеках.

Как работают антиперспиранты?

Антиперспиранты закупоривают протоки потовых желез, и пот не выделяется, а скапливается в протоках, а также в потовой железе.

Обычные дезодоранты просто маскируют запах. Для борьбы с гипергидрозом используют специальные медицинские антиперспиранты. В них содержатся соли алюминия, которые временно блокируют протоки потовых желез.С использованием антиперспирантов могут быть сложности: требуют постоянного применения, не используются на ладошках и подошвах. Самое неприятное - могут часто вызывать контактный дерматит, и пациенты не могут пользоваться ими из-запостоянногораздражения.

Важно!

Дезодорантом и антиперспирантом нужно пользоваться не утром, а перед сном!

Как справиться с гипергидрозом?