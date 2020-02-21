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Что такое гипергидроз и как лечить повышенную потливость?

  • экринные, проток которых открывается сразу на кожу;
  • апокринные, проток которых открывается в волосяной фолликул.

Апокринные железы начинают работать только в половозрелом возрасте.

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Какие части тела потеют больше всего?

  • подмышки
  • ладони
  • ступни
  • паховая область

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В чем отличие дезодоранта от антиперспиранта?

В составе антиперспирантов есть вещества, которые подавляют выделение пота. Есть медицинские антиперспиранты для лечения гипергидроза, они продаются только в аптеках.

Как работают антиперспиранты?

Антиперспиранты закупоривают протоки потовых желез, и пот не выделяется, а скапливается в протоках, а также в потовой железе.

Обычные дезодоранты просто маскируют запах. Для борьбы с гипергидрозом используют специальные медицинские антиперспиранты. В них содержатся соли алюминия, которые временно блокируют протоки потовых желез.С использованием антиперспирантов могут быть сложности: требуют постоянного применения, не используются на ладошках и подошвах. Самое неприятное - могут часто вызывать контактный дерматит, и пациенты не могут пользоваться ими из-запостоянногораздражения.

Важно!

Дезодорантом и антиперспирантом нужно пользоваться не утром, а перед сном!

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Как справиться с гипергидрозом?

  • обратиться к специалисту
  • выяснить причину
  • соблюдать рекомендации врача

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