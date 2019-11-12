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Что такое каршеринг и как он работает в Минске?
Наверняка, вы уже не раз слышали это слово "каршеринг". Знаете ли вы, что оно означает, да и вообще, что это такое? Для Беларуси это явление пока сродни экзотике, но все быстро меняется. Пришло время разобраться, что такое каршеринг и как он работает в Минске.
Нет машины, но есть необходимость свободно передвигаться по городу? Хотите сэкономить на такси? Можно воспользоваться услугой краткосрочной аренды машины. Сегодня мы расскажем, что такое каршеринг и как им пользоваться безопасно для себя и окружающих.
Чтобы зарегистрироваться в приложении, вам понадобится удостоверение водителя со стажем не менее одного года, паспорт и банковская карта. Минимальный водительский опыт - одно из главных условий пользования автомобилем. Операторы сервиса строго следят за тем, как вы ведете себя за рулем.
Многие опасаются, что их заставят оплачивать чужие повреждения авто. На самом же деле, бояться этого не стоит.
С появлением каршеринга все стереотипы о плохом вождении перешли на клиентов краткосрочной аренды автомобилей.
А вот в службе каршеринга с этим не согласны. Если попробовать каршеринг вы еще не успели, стоит обязательно получить этот опыт. Ведь каршеринг - это не только про автомобили.
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