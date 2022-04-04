Что такое патриотизм и какой ценой досталась Великая Победа - история ветерана Василия Шишова

Ценить то, что имеем - наказывают нам те, кто видел ужасы военного времени, кто отстраивал города и села, восстанавливал экономику и по крупицам создавал фундамент для развития страны. Они знают цену Победы и дорожат патриотическим боевым настроением, которое в то непростое время давало силы жить и идти вперед. Что еще стремится передать военное поколение мирному - в репортаже Светланы Черновой.

Я спортом занимался, потому что спорт, как говорится, мышцы работают, и весь организм у тебя напряжен, работает. Василий Шишов рассказывает, как здоровый образ жизни и крепкие семейные отношения заряжают хорошим настроением и взращивают силу духа - молодому поколению на заметку! На следующей неделе ветерану Великой Отечественной войны исполнится 95 лет. Когда на территории Советского Союза начались боевые действия, Шишов учился в 6-м классеи вместе с другими ребятами начал изучать азбуку Морзе под руководством преподавателя физики. "Быть полезным, несмотря на возраст!", - таким был девиз юных патриотов.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/44d/b2pakrfnwe90ap6qp27mnmwm0bayk7u0.png

У нас такой патриотизм был. Вы посмотрите - война началась, а мы, ребята, собрались в деревне и выкопали яму, пацаны блинждаж подготовили для того, чтобы от врага защищаться. Василий Шишов, ветеран Великой Отечественной войны





К 9-му классу фронт уже располагался в 50-ти километрах от деревни Столпино, вблизи Твери. Над школой летали военные самолеты. Слышали приближение – выбегали на улицу: враг мог в любой момент сбросить бомбу на учебное здание. Пришло время стать на защиту Родины.





Учитывая, что наш населенный пункт может немец занять и нас, подростков, с 17 лет решил военкомат забрать в армию. Почему? Потому что, вы понимаете немец бы забрал, и нас бы отправили работать в Германию или заставили служить на их благо. Василий Шишов, ветеран Великой Отечественной войны





Пригодились уроки азбуки Морзе. Сразу после снятия блокады с города, в 1944-м, Василия Шишова направили в Ленинград - в 93-й полк связи армии ПВО, защищать небо от налетов немецкой авиации. Солдаты с биноклем на посту воздушного наблюдения, оповещения и связи передавали донесения Шишову. Задача была зашифровать информацию в шестизначный код и по селекторной связи отправить данные на главный пост.

Что такое донесение: первые 2 цифры - это количество самолетов, вторые 2 цифры - квадрат, в каком квадрате находится самолет, и последние цифры - тип самолета. При мне самый большой налет - 300 самолетов на Ленинград летело.

Василий Шишов, ветеран Великой Отечественной войны

Ответственность на 17-летнем подростке была колоссальная! По его донесениям принимались решения о реагировании: поднимать авиацию или готовить зенитки. Когда времени было немного, информацию о вражеских самолетах приходилось передавать советским летчикам напрямую, корректировать маршрут перехвата. За победу боролись всем миром. И долгожданную ее встретили ночью, эмоционально - с выстрелами в небо и крепкими объятиями.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/5dc/uq0emkpiuynw0kemspz4unq71lvbdr86.png

Собрались ночью ленинградцы. Я не могу, у меня вот слезы текут. Вот такая картина, кого бросают вверх, от радости, что война закончилась, некоторые плачут рыдают, некоторые играют на гармошке и исполняют песни - эта картина, если ее запечатлеть в кино, я ее своими глазами видел, и у меня слезы текут. Василий Шишов, ветеран Великой Отечественной войны





Смогли, преодолели, восстановили экономику и инфраструктуру вместе! Этим гордятся и дорожат люди военного времени. Призывают нас помнить, что было тогда и всеми силами сохранять то, что имеем сегодня.

"Больше сейчас в музеи Великой Отечественной войны водить - рассказывать, привлекать. Участников войны сейчас мало осталось, некому выступать. Но раньше мы выступали, надо людей воспитывать, идеологическое воспитание на более высокий уровень поставить", - говорит Василий Шишов.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/64a/a2g4csfm13tr8nlokjq8hn3whcbxbueg.png

Ветеран гордится Минском и отмечает, какая чистота и красота в городе.

"Душа радуется, здания ухоженные. Сейчас посмотрите, и села наши приводятся в порядок, дороги какие у нас прекрасные, что нам еще надо", - спрашивает Василий Шишов.