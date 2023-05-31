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Что такое ОСАМ, и когда преступность узнала о ее существовании
В начале 1990-х с развалом Советского Союза огромная волна нелегальных мигрантов захлестнула границы Беларуси. Десятки тысяч граждан - выходцев преимущественно из стран Азии - пытались двинуться в Западную Европу в поисках лучшей жизни.
В соответствии с решением Совета Министров Беларуси от 29 марта 1993 года на основании приказа Командующего пограничными войсками сформирована Отдельная служба активных мероприятий. Сбить поток незаконной миграции и развалить преступную трансграничную схему изнутри - таковы были основные задачи нового спецподразделения.
Только за первый год существования службы сотрудники ОСАМ выявили 15 каналов нелегальной деятельности на границе. 11 организаторов преступных каналов оказались за решеткой.
Мне действительно повезло поучаствовать в создании подразделения. Можно сказать, все делалось, не то что с нуля, но близко к этому. Налаживалась боевая подготовка, подбирались люди. Поэтому работа была достаточно интересная, и разносторонний опыт, который люди принесли из разных подразделений, учитывался. Бралось у них самое лучшее, что и легло в основу, можно так сказать, существующего сейчас управления.
Лихие 1990-е сегодня широко находят свое отображение в фильмах, литературе. Но работа ОСАМ как тогда, так и сегодня была не видна большой массе гражданских людей. Но именно тогда ковались кадры, нарабатывался опыт, причем на практике. Ситуация требовала молниеносных решений. Положение удалось переломить буквально в течение нескольких лет. Тогда преступность узнала, что в Беларуси работает ОСАМ.
Чтобы узнать подробнее об элитном подразделении, смотрите проект Агентства теленовостей "ОСАМ. Границы безопасности".
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