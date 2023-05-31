Что такое ОСАМ, и когда преступность узнала о ее существовании

Мне действительно повезло поучаствовать в создании подразделения. Можно сказать, все делалось, не то что с нуля, но близко к этому. Налаживалась боевая подготовка, подбирались люди. Поэтому работа была достаточно интересная, и разносторонний опыт, который люди принесли из разных подразделений, учитывался. Бралось у них самое лучшее, что и легло в основу, можно так сказать, существующего сейчас управления.

Сотрудник ОСАМ