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Что такое патриотизм и кто такой журналист, воспитанникам детского лагеря "Сузор'е" рассказала корреспондент АТН Ксения Лебедева
Живой диалог прошел в неформальной обстановке в рамках акции "Шаг к успеху". Сегодня к воспитанникам детского оздоровительного лагеря "Сузор'е" Гродненского района приехала журналист и телеведущая АТН Ксения Лебедева. Состоялся откровенный разговор, прозвучали вопросы о событиях вокруг Беларуси, а также о том, что такое патриотизм и кто такой журналист.
В рамках акции "Шаг к успеху" известные деятели науки, искусств, журналисты и политики посещают санатории и детские лагеря отдыха, чтобы мотивировать детей и подростков к саморазвитию, вдохновить на новые достижения.
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