Что такое патриотизм и кто такой журналист, воспитанникам детского лагеря "Сузор'е" рассказала корреспондент АТН Ксения Лебедева

Живой диалог прошел в неформальной обстановке в рамках акции "Шаг к успеху". Сегодня к воспитанникам детского оздоровительного лагеря "Сузор'е" Гродненского района приехала журналист и телеведущая АТН Ксения Лебедева. Состоялся откровенный разговор, прозвучали вопросы о событиях вокруг Беларуси, а также о том, что такое патриотизм и кто такой журналист.