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Что такое профайлинг и почему будущему милиционеру без него никуда?
Курсанты Академии МВД Беларуси изучают не совсем обычные предметы. Например, профайлинг. Это комплекс методик для составления психологического портрета человека и определения искренности его намерений.
Будущему милиционеру без таких компетенций никуда, поэтому дисциплину вот уже 9 лет преподают в вузе всем без исключения курсантам. Об этом в том числе говорится в фильме АТН "Звание - курсант", рассказывающем об особенностях подготовки молодых милиционеров.
После наших занятий курсанты умеют видеть то, чего не видят обычные люди. Благодаря анализу микромимики они могут понимать, когда человек лжет, а когда говорит правду: по мимическим сигналам, по жестам, по интонациям голоса, по физиологическим реакциям, таким как дыхание, моргание. У нас много практических занятий, и курсанты учатся определять по жестам, по телодвижениям, по походке, по положению тела в пространстве. Курсанты учатся читать человека, как открытую книгу.
Прокачать свои силы в профайлинге могут не только курсанты академии, но и выпускники прошлых лет. Для этого в учебном заведении проводятся курсы повышения квалификации, на которых в том числе преподают и эту дисциплину.
Также профайлинг пользуется большим спросом у иностранных силовиков, которые приезжают в главный милицейский вуз Беларуси повышать свой уровень профессионализма.
Граждане других стран, когда приезжают к нам на курсы повышения квалификации, рассказывают, что проходили курс профайлинга у профессора из Италии, у профессора из Америки, у египетского профессора, но только после наших занятий они поняли, что нужно делать со всей этой информацией.
"Выпускники академии возвращаются к нам, например, на факультет повышения квалификации и рассказывают о том, как они применяют профайлинг в своей деятельности. Мы понимаем, что они пользуются этими знаниями, которые помогают им раскрывать преступления", - отметила Инга Сечко.
Фильм АТН "Звание - курсант" смотрите ЗДЕСЬ.
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