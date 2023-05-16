Что такое профайлинг и почему будущему милиционеру без него никуда?

После наших занятий курсанты умеют видеть то, чего не видят обычные люди. Благодаря анализу микромимики они могут понимать, когда человек лжет, а когда говорит правду: по мимическим сигналам, по жестам, по интонациям голоса, по физиологическим реакциям, таким как дыхание, моргание. У нас много практических занятий, и курсанты учатся определять по жестам, по телодвижениям, по походке, по положению тела в пространстве. Курсанты учатся читать человека, как открытую книгу.

Инга Сечко, старший преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки факультета криминальной милиции Академии МВД Беларуси