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Что такое "Список Клинтонов": загадочные жертвы и десятки смертей - смотрите в "Понятной политике"

Белый дом и очень серые схемы. Убийства конкурентов и тех, кто мешает большим амбициям. Что такое "Список Клинтонов": загадочные жертвы и десятки смертей.

Кровавый шлейф знаменитой семьи. Как исчезали друзья, враги и деловые партнеры? Запретная в США тема - смотрите "Понятную политику" 23 мая после "Панорамы".

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