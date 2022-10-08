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Что такое справедливое ценообразование, расскажем в проекте "Вопрос номер один"

Ценовое регулирование на все товары: аргументы профсоюзов, депутатов и Белстата. О чем говорят цифры и что фиксирует народный мониторинг в магазинах?

Как создать четкие правила игры для всех: от производителя, до переработчика, импортера и торговли? Есть ли резервы для удешевления товаров? И что такое справедливое ценообразование? А также широкий ассортимент в торговле - был, есть и будет!

О контроле и ответственности на внутреннем рынке - 8 октября в 19:00 в проекте "Вопрос номер один. Цены".

Фото:pixabay.com

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