Что такое справедливое ценообразование, расскажем в проекте "Вопрос номер один"

Ценовое регулирование на все товары: аргументы профсоюзов, депутатов и Белстата. О чем говорят цифры и что фиксирует народный мониторинг в магазинах?



Как создать четкие правила игры для всех: от производителя, до переработчика, импортера и торговли? Есть ли резервы для удешевления товаров? И что такое справедливое ценообразование? А также широкий ассортимент в торговле - был, есть и будет!



О контроле и ответственности на внутреннем рынке - 8 октября в 19:00 в проекте "Вопрос номер один. Цены".