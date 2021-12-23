Что творится в европейском приграничье под прикрытием режима ЧП

Солнце западной демократии начало спускаться за "горизонт истории" после того, как берцы первых натовских солдат ступили на чужую землю. О наличии откровенных преступлений представителей этого военного блока против мирных граждан известен далеко не один случай, несмотря на все попытки оправдать, прикрыть и даже банально замолчать подобные факты. Для нас все это было чем-то далеким и полумифическим до тех пор, пока мы лично не стали свидетелями того, по какому принципу работает фашиствующая демократия. В подробностях ее описал польский солдат Эмиль Чечко.



Я Андрей Сыч. Это "Площадка". Давайте разбираться. Ледяным душем для каждого нормального человека стал первый труп, но уже не где-то далеко, а на пороге той самой демократии - на белорусскую территорию польские силовики перебросили синего от побоев человека.





Спасти мужчину не удалось. После десятка подобных случаев гибели мирных людей, у которых были обнаружены следы издевательств и зафиксированы свидетельские показания, они вдруг прекратились. Теперь мы знаем почему: пусть и с трудом, но информация о польском гостеприимстве начала доходить до европейцев, которые начали митинговать по всему Евросоюзу в шоке от того, что происходит на пороге собственного дома.







Европейцы в шоке от того, что происходит на пороге собственного дома

Тактика изменилась: забитых до смерти людей перестали перебрасывать на белорусскую территорию, их начали массово расстреливать прямо в Польше. Об этом и рассказал польский солдат Эмиль Чечко, который непосредственно принимал участие в этих зверствах, стоя под дулом польских офицеров. Находясь в Беларуси, он ведь рассказал, что убивали не только обездоленных беженцев, но и волонтеров, которые пытались им помочь. Вы только вдумайтесь в масштабы происходящего при режиме Дуды - Моравецкого - поляки начали расстреливать поляков.

Свидетельства Эмиля Чечко настолько не укладываются в сознание, что нормальный человек с критическим мышлением сразу же начнет сомневаться в их правдивости. Действительно "факты на стол". Но вот незадача: те, кто за несколько часов после посадки самолета в Минске умудрился за ослиные американские уши притянуть обоснования санкций и международного осуждения стандартного набора процедур в таких ситуациях, не дожидаясь расследования, которое, к слову, не могут завершить уже почти год, сегодня предпочитают молчать как рыбы. Те самые западные карасики, уйдя под лед демократии, от услышанного перестали даже губами шевелить, не то, что звуки издавать.

Об инициативе сформировать международную группу по расследованию военных преступлений польских военнослужащих даже речи не идет. Знаете почему? Да потому, что они просто боятся откопать трупы матерей, обнимающих своих детей в польском лесу.

Вы представляете, как на это отреагируют простые европейцы? А диаспоры из восточных стран в Берлине, Лондоне и Париже, когда им покажут трупы соотечественников? В том-то и дело.

Вот уж действительно на вору и шапка горит. Эмиль Чечко, оказывается, по их рассказам и социопат, и алкоголик, и вообще из армии был уволен, и не солдат уже давно. Да вот только в итоге сразу после побега пошли громкие отставки его непосредственных командиров, а политики начали обсуждать введение смертной казни за дезертирство, чтобы другим неповадно было. А привести в исполнение такой приговор в Польше без права и справедливости могут в том же лесу, прикопав в братскую могилу с беженцами и волонтерами.