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В СК рассказали, что убило мужчину и женщину в снятой на сутки квартире в Бобруйске

В СК рассказали, что убило мужчину и женщину в снятой на сутки квартире в Бобруйске

Тела мужчины и женщины из Бобруйска найдены в квартире, снятой ими на сутки в этом городе. Их мог убить угарный газ, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой наСледственный комитет.

Многое в этом трагическом происшествии прояснят экспертные исследования, которые предстоит провести специалистам. По информации правоохранителей, горожане для обогрева жилья включили на ночь газовую плиту, оставив окна и двери закрытыми.

Уже неоднократно сообщалось о необходимости быть осторожным при использовании в быту природного газа. Его наличие в воздухе при утечке можно почувствовать по запаху и предупредить взрывоопасную ситуацию. А вот вовремя выявить бесцветную, непахнущую и ядовитую окись углерода, образующуюся при сгорании голубого топлива, крайне сложно без спецоборудования.

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