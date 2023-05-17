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В СК рассказали, что убило мужчину и женщину в снятой на сутки квартире в Бобруйске
Тела мужчины и женщины из Бобруйска найдены в квартире, снятой ими на сутки в этом городе. Их мог убить угарный газ, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой наСледственный комитет.
Многое в этом трагическом происшествии прояснят экспертные исследования, которые предстоит провести специалистам. По информации правоохранителей, горожане для обогрева жилья включили на ночь газовую плиту, оставив окна и двери закрытыми.
Уже неоднократно сообщалось о необходимости быть осторожным при использовании в быту природного газа. Его наличие в воздухе при утечке можно почувствовать по запаху и предупредить взрывоопасную ситуацию. А вот вовремя выявить бесцветную, непахнущую и ядовитую окись углерода, образующуюся при сгорании голубого топлива, крайне сложно без спецоборудования.
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