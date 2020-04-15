Что удивляет туристов, которые приезжают в Беларусь, рассказала экскурсовод Евгения Дуко

18 апреля миллионы людей по всему миру отмечают Международный день памятников и исторических мест. За последние годы в Беларуси создано много новых туристических маршрутов, которые проходят по историческим местам. Какие места привлекают туристов? Насколько хорошо сами белорусы знают памятники и исторические места своей страны? Мы спросили экскурсовода Евгению Дуко.



Интервью с Евгенией смотрите в программе "События" 16 апреля в 17:30 на телеканале "Беларусь 24".



