Что уже сбылось из пророческого Послания Александра Лукашенко 4 августа 2020 года?

Сегодняшний день в Беларуси не ознаменовался никакой громкой сенсацией. Это обычный спокойный четверг, 4 августа. Ровно как и подавляющее большинство дней в году - размеренная и безопасная жизнь. Но помните, как все это резко поменялось два года назад, в 2020 году? Как на улицу выходили какие-то люди и утверждали, что их все не устраивает и более того, они знают, как обустроить жизнь 9 млн белорусов по примеру Украины. Они так и говорили - мы хотим как на УкраинеБеломайдан.

Уже ровно два года как Александром Лукашенко в формате послания было все разложено по полочкам. Он рассказал, что происходит, кому выгодно качать Беларусь и что будет дальше происходить. Не только у нас, но и в мире. Тогда не все это услышали и осознали. И вот насколько сейчас, спустя два года, мы понимаем пророческие слова Президента, что он во всем оказался прав. Все, что он сказал в Послании 4 августа 2020 года, произошло, тем самым подтвердив, кто настоящий дальновидный политик, а кто просто хотел разжечь в Беларуси пожар.

Большое видится на расстоянии

Иногда бывает трудно разобраться в происходящем. Особенно, если кто-то очень хочет вас запутать и выдать черное за белое, попытку госпереворота - за революцию, управляемый протест - за волю народа.

Александр Лукашенко уже тогда, в августе 2020, не только раскрыл причины атаки на Беларусь, но и рассказал, что будет дальше. И в каких точках привычный мир начнет трещать по швам.





Жесткое противостояние по всем фронтам развернулось между крупнейшими экономиками мира - Соединенными Штатами Америки, которые на протяжении последних десятилетий фактически являлись единоличным мировым лидером, и Китаем, который ворвался в мировую элиту и выступает за реальную многополярность. В стороне от этих процессов не остались Россия и Европейский союз, также претендующие на главенствующие роли. Словом, трясет всю планету.

Время все расставляет на свои места

Да, большое видится на расстоянии. И сейчас, спустя два года, можно понять, какую кровавую роль готовили Беларуси и 9 млн белорусов. И от какой адской пропасти Президенту тогда удалось отвести страну, не позволить превратить ее в еще зону нестабильности.

Президент о попытке Запада устроить в Беларуси кровавую бойню

Да, пока горячей войны нет, не стреляют, еще спусковой крючок не нажали, но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии

Силы, ратующие за госперевот, говорили красивые, но абстрактные слова. Они и сейчас ими одержимы. А Александр Лукашенко всегда конкретен. Был и остается. Красиво говорить могут многие, а вот накормить и защитить государство - удел единиц, настоящих лидеров. Вот поэтому кто-то Президент, а кто-то очередная говорящая голова в проплаченных СМИ.

Президент: Цель одна - спасти страну, сохранить рабочие места, не потеряв доходы

Цель одна - спасти страну, сохранить рабочие места, не потеряв доходы. Скажу прямо: не до жиру. Необходимо идти дальше с четким пониманием целей и перспектив. Это не дежурная фраза. Кризис - это не только беда, но и время больших возможностей.

О борьбе за будущее страны

Страну от войны Президент спас, тем самым сохранив жизни многим белорусам. Но головокружения от успехов нет. Есть четкое понимание, по чьим умам будут продолжать бить те, кому наша страна нужна как инструмент давления на большого соседа, в чьи сердца нацелены СМИ, существующие на иностранные деньги.

Президент: Мы обязаны выиграть борьбу за умы и души людей, прежде всего молодежи

Мы просто обязаны выиграть борьбу за умы и души людей, прежде всего молодежи... К счастью, почти всегда, всегда приходит момент, когда ребенок возвращается и говорит родителям спасибо. Но для этого важно, чтобы, уходя во взрослую жизнь, он не "сжигал" родительский дом. Чтобы потом было куда вернуться и не рыдать на пепелище.

О формуле стабильного государства

Что мало примеров, когда всякие майданы привели страну на пепелище? Они перед глазами. Исовсем-совсем рядом.Вот формула стабильного государства, сказанная Президентом два года назад. Прекрасно работает уже почти три десятилетия.

Государство начинается с народа, а держится на крепкой и стабильной управленческой вертикали. Пока эта вертикаль сильная, пользуется доверием народа, страну расшатать невозможно. Мы с вами 25 лет шли, и нам завидовали. Почему? Потому что от Президента до крестьянина мы были единым целым.

Для кого Родина - не пустой звук?

Предсказал он тогда судьбу предателей, то, как они будут жрать друг друга в борьбе за иностранную пайку. Предсказал 4 августа 2020 года, когда они еще не были беглыми трусами.

Президент: Никогда не предавайте

"Никогда не предавайте. Предательство не прощается даже на небесах. Если вы не способны и к чему-то не готовы, уйдите в сторону, не мешайте, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну.

Кто побеждает в большой политике?

Предатели всегда думают, что деньги решают все. Нет. В строительстве государства все решают ценности и воля.

И побеждают те, кто готов всем пожертвовать ради своего народа, потому что искренне верят в собственную правоту. Правда не заканчивается.

А вот деньги заканчиваются. А вместе с ними и организованная кем-то массовка, при случае бросающая свою страну ради заграницы, чувствующая, даже подсознательно, что кроме чужих денег за ними ничего не стоит.

Президент: Независимость стоит дорого

Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь - чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная. И чуть-чуть ранимая. Но она наша! Она любимая! А любимую не отдают!

Настоящий Президент останется со страной и в горе, и в радости