Что в Беларуси планируют поставить в строй, как наладили ремонт вооружения - в рубрике "По форме"

Активность НАТО и украинской армии у наших границ вынуждает Вооруженные Силы Беларуси реагировать. Польша и страны Прибалтики продолжают наращивать военный контингент и выделять из бюджета огромные суммы на закупку вооружения. Ежедневно фиксируются полеты иностранных самолетов-разведчиков вдоль наших рубежей. Мы не только внимательно следим за ситуацией, но и готовимся к различным вариантам событий. Какой оплот создает белорусское оборонное ведомство - в новом выпуске "По форме" с Анной Чиж-Литаш.

Не допустить июня 41-го. В нынешних реалиях - эта фраза стала лейтмотивом развития Вооруженных Сил Беларуси. Перевооружение, модернизация боевой техники, обучение личного состава - диалог с позиции силы становится все более актуальным. Коллективный Запад на наше дружеское рукопожатие в ответ протягивает кулак. Ну что ж, закрывать глаза на лязганье натовской техники у границ больше никто не будет. Если язык силы им более понятен, то задача белорусского военного ведомства - реагировать грамотно и быстро.

Помимо защиты собственного суверенитета и границ государства, Беларусь - важнейший фортпост России на западном направлении. Сегодня мы внимательно наблюдаем за маневрами военнослужащих Российской Федерации в ходе специальной военной операции в Украине. Идет тщательный анализ тактики ведения боевых действий и, конечно же, применения вооружения. Военные эксперты дают высокую оценку эффективности советского арсенала, который до сих пор стоит в строю армии не только России, но и Беларуси. Как и любая техника, он нуждается в постоянном техническом обслуживании. А осуществлять ремонт на территории своей страны - очень важный момент. Здесь речь и о мобильности, и значительной экономии финансовых средств. Наши военные продолжают осваивать новые способы восстановления и ремонта. Немного приоткрою завесу военной тайны. Своими силами мы уже ремонтируем системы управления огнем танка Т-72 Б и БМП-2. Освоен ремонт зенитных управляемых ракет к комплексам "Стрела-10", ПВО "Бук", "Оса" и пусковых механизмов к ПЗРК "Игла". Не буду перегружать зрителя сложными понятиями, но вкратце донесу важную мысль: белорусскими военными разработаны и внедрены новые виды контроля технического состояния вооружения. Это позволило предотвратить его выход из строя, а также сократить время поиска неисправностей и определения реального технического состояния образцов военной техники. К слову, ремонты проводятся не только в пунктах постоянной дислокации, но и в полевых условиях.

Теперь перейдем к новинкам. Кто интересуется линейкой вооружения белорусской армии, тот читал и слышал о постоянном обновлении парка техники. Ежегодно для нужд Вооруженных сил закупается более 200 образцов. Вскоре авиационные части пополнятся самолетами Су-30 СМ и ударными вертолетами Ми-35 М. В интересах ракетных войск и артиллерии будет проводиться серийная модернизация реактивных систем залпового огня "Град", а также "Ураган". Войска радиоэлектронной борьбы и разведки пополнит ряд новинок от предприятий оборонного сектора. Продолжится оснащение войск приборами прицеливания и наблюдения, средствами защиты и экипировки. В приоритете укрепление войск противовоздушной обороны. Будут закуплены трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2", радиолокационная станция "Противник-Г", зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2". После завершения войсковых испытаний ожидается поставка трехкоординатного радиолокационного комплекса "Восток". И это далеко не все.

В мае Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о покупке зенитных ракетных комплексов С-400 и ракетных комплексов "Искандер". Как грамотно отметил глава государства, сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере это оружие может нанести колоссальный неприемлемый ущерб.

Хочется снова подчеркнуть - никогда Беларусь не проводила воинственной политики, не захватывала территории, никому не угрожала. Сегодня мы лишь хотим обеспечить свою безопасность.