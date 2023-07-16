Что в основе уверенности и спокойствия белорусов и как армия в стране реагирует на выпады НАТО - в проекте "Диспозиция"

Саммит НАТО в Вильнюсе, несмотря на сложные, практически огненные времена, острыми решениями не запомнится. Заглядывая в край пропасти, ведущие мировые игроки немного сбавили обороты своих агрессивных намерений. Между тем о разрядке говорить не приходится.

Это касается и ситуации вокруг Беларуси. Количество военной силы множится, провокации не прекращаются. В то же время белорусы убирают хлеб, чем еще больше раздражают воинственных соседей. Что в основе нашего спокойствия и как армия уже сегодня реагирует на выпады НАТО - в проекте "Диспозиция".

Даже как-то жалко Зеленского по итогам саммита НАТО. Обычно лояльные к нему западные СМИ и те не стесняясь выкладывали комментарии и фото, демонстрирующие провал миссии Киева в Вильнюсе. Все буквально эксперты констатировали разочарование Украины отсутствием конкретики по вступлению в состав блока. И даже на российских телешоу и в аналитических программах по этому поводу воцарилась некая позитивная атмосфера. Но… Быть может, выскажу непопулярную точку зрения, однако касательно Беларуси ничего особо позитивного в Вильнюсе не произошло.

Несмотря на некоторый прагматизм США и Германии относительно Киева в НАТО, поставки оружия в "незалежную" продолжатся в усиленном режиме. Ракеты у соседей все более дальнобойные, прогрессируют мощности разведки, практически решен вопрос по самолетам. В НАТО Украина или нет – пусть вопрос будет открытый, но пороховая бочка у нас под боком ширится прямо сейчас. Что предполагает принятие соответствующих мер по безусловному обеспечению безопасности Беларуси. А потому у нас идет работа по увеличению дальнобойности и точности ракетного вооружения, здесь речь о комплексах "Искандер", "Полонез", "Смерч", "Ураган"; развитию РЭБ - в первую очередь для нейтрализации средств управления, разведки и беспилотников неприятеля, стремительно наращивается потенциал ПВО - достаточно вспомнить о недавнем заступлении на боевое дежурство С-400.

Приходится учитывать и фактор резвости младоевпропейцев. Вдохновившись, видимо, саммитом на своей территории, в Литве планируют сформировать целую дивизию, для чего будет осуществлена закупка крупной партии оружия, прежде всего танков. Что интересно, подобные заявления чиновники делают сломя голову, даже не просчитав, какова цена вопроса.







Конечно же, в Беларуси военные еще до подобных заявлений приступили к исследованию приемов борьбы с тяжелыми машинами. На вооружение уже взяли опыт россиян. Работать теперь у нас учатся мобильными бронегруппами. При этом в небе непрерывно - штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ми-24.







Андрей Жук, заместитель начальника управления главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил:

В настоящее время противоборствующими сторонами широко применяются действия мелкими, а также смешанными группами боевых машин. Навести на них артиллерию, авиацию тоже сложнее. Потому что мелкая группа более подвижная, более маневренна, способна совершать маневр на поле боя, сменять позиции – уход в укрытия, лесные массивы, а тем более на территории Республики Беларусь очень важно использовать свою родную местность.

Заслуживают внимания и пути повышения осведомленности армии. Белорусские военные тихо, но интенсивно развивают легкомоторную авиацию, в частности автожиры и мотодельтопланы. Специалисты ведут на них поиск объектов неприятеля, в режиме онлайн передают его координаты на пункты управления. Воздушные суда также отлично зарекомендовали себя в ходе охраны госграницы. По сравнению с беспилотниками они менее подвержены воздействию комплексов РЭБ и позволяют более точно приводить оценку обстановки.



Сергей Лозенко, заместитель начальника отделения воздушно-десантной подготовки по летной подготовке:

Необходимость такого вида летательных аппаратов будет востребована, потому что это и дешевизна, и простота в использовании, и подготовки летного состава. В течение месяца летчика подготовить в большой авиации нереально. И оперативность подготовки воздушного судна к вылету. В течение 15 минут экипаж готов к выполнению поставленных задач.



И все же магистральный путь для мирного неба страны – всенародность защиты Беларуси. Занятия с территориалами и народным ополчением – уже фактически рутина, а другими словами – отработанная система, которая выступает, быть может, первостепенным фактором сдерживания агрессии. С народом воевать никаких снарядов не хватит, что отлично понимают в НАТО.





Юрий Ковшик, ополченец:

В народное ополчение пошел по своей воле, это прямая обязанность - охранять свою территорию, свою семью, соседей. Это мой долг. В армии служил, поэтому навыки есть. Патрулирование улиц, досмотр транспорта. Помощь органам внутренних дел.





Вячеслав Обрамчук, ополченец:

Детские сады, школы не будут защищены, вот наша это главная задача охрана этих объектов. Мы всегда готовы.

К слову, Минску на саммите альянса уделили отдельное внимание. Мы даже упоминаемся в специальном коммюнике НАТО. Как отмечается, военная интеграция России и Беларуси воздействует на региональную стабильность и оборону стран блока. Интересуют Запад и частности.





Саммит Североатлантического альянса, безусловно, надолго запомнится стремлением блока продемонстрировать единство. И ключевое слово здесь - "продемонстрировать". Действительность же куда более разнообразна и причудлива.

