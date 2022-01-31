Что важно для каждого из нас? Белорусы о Послании Президента

Каждый в ходе Послания услышал ответы на свои вопросы. Корреспонденты телеканала "Беларусь 1" вышли на улицы и попросили горожан поделиться своими впечатлениями. Что важно для каждого из нас?



"Для меня было важным услышать от главы государства, что наша страна будет и в дальнейшем идти в направлении социально ориентированного государства. Обеспечена достойная поддержка в области образования, медицины. Считаю это немаловажным для того, чтобы те же молодые специалисты чувствовали поддержку со стороны государства и не уезжали за границу, а могли реализовывать себя там, где они родились".



"Наибольший интерес вызвал вопрос о здоровье нации - Президент уделил этому отдельное внимание и дал поручение Министерству здравоохранения на проведение ранней диагностики различного рода заболеваний, выделил один день на проведение амбулаторных исследований".



"Год исторической памяти, Президент говорил о нем в контексте расследования дела о геноциде, которое ведет Генеральная прокуратура. Что такое историческая память? Это то наследие, которое мы должны передать своим детям, благодаря которому они будут ощущать себя частью нации, частью народа".

