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Что важно сделать к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства, рассказал Александр Рогожник
25 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии исполняется в 2024 году. Что важно сделать до этой даты, в программе "Главный эфир" спросили у Чрезвычайного и Полномочного Посола Беларуси в России Александра Рогожника.
"Это знаковая дата в истории двух государств, и как показало время, все было сделано абсолютно правильно: два народа живут одной семьей", - подчеркнул дипломат.
Говоря о том, что необходимо сделать, он отметил, что существуют небольшие моменты по железнодорожному сообщению - это количество пассажирских поездов. "Эти вопросы находятся на постоянном контроле и постоянно решаются", - сказал он.
Сегодня обсуждается вопрос создания союзного медиахолдинга. Российская и белорусская стороны договорились о принципах функционирования этого медиахолдинга. Уже предварительно разработан устав этого медиахолдинга. И у нас стоит задача, чтобы этот медиахолдинг внес новое дыхание в освещение жизни Союзного государства. Чтобы были привлечены и молодежь, и подростки, и взаимодействие между регионами.
Важно, чтобы этот медиахолдинг работал на укрепление дружеских отношений между регионами Российской Федерации и Республики Беларусь и чтобы была насыщенная и интересная повестка, считает дипломат.
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