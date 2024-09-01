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Что важно сделать к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства, рассказал Александр Рогожник

25 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии исполняется в 2024 году. Что важно сделать до этой даты, в программе "Главный эфир" спросили у Чрезвычайного и Полномочного Посола Беларуси в России Александра Рогожника.

"Это знаковая дата в истории двух государств, и как показало время, все было сделано абсолютно правильно: два народа живут одной семьей", - подчеркнул дипломат.

Говоря о том, что необходимо сделать, он отметил, что существуют небольшие моменты по железнодорожному сообщению - это количество пассажирских поездов. "Эти вопросы находятся на постоянном контроле и постоянно решаются", - сказал он.

Сегодня обсуждается вопрос создания союзного медиахолдинга. Российская и белорусская стороны договорились о принципах функционирования этого медиахолдинга. Уже предварительно разработан устав этого медиахолдинга. И у нас стоит задача, чтобы этот медиахолдинг внес новое дыхание в освещение жизни Союзного государства. Чтобы были привлечены и молодежь, и подростки, и взаимодействие между регионами.
Александр Рогожник

Важно, чтобы этот медиахолдинг работал на укрепление дружеских отношений между регионами Российской Федерации и Республики Беларусь и чтобы была насыщенная и интересная повестка, считает дипломат.

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