Что важно сделать к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства, рассказал Александр Рогожник

Сегодня обсуждается вопрос создания союзного медиахолдинга. Российская и белорусская стороны договорились о принципах функционирования этого медиахолдинга. Уже предварительно разработан устав этого медиахолдинга. И у нас стоит задача, чтобы этот медиахолдинг внес новое дыхание в освещение жизни Союзного государства. Чтобы были привлечены и молодежь, и подростки, и взаимодействие между регионами.

Александр Рогожник