Что военное руководство Беларуси делает для того, чтобы страна не стала источником горячих новостей в мире - смотрите в проекте "Диспозиция"

Тема безопасности в последнее время на Западе стала чуть ли не глянцевой. Измеряется громкими заявлениями, миллиардами помощи, заговорами, политической борьбой и электоральными ожиданиями. Будто и не о войнах речь. Можно действительно увлечься, наблюдая за триллерами. Благо военное руководство Беларуси отлично понимает, что оборона начинается на полигонах и в немалой степени состоит из пота, компетенций, духа обычных солдат и офицеров. О тех, кто сейчас в полях для того, чтобы страна не стала источником горячих новостей в мире, рассказал в проекте "Диспозиция" Константин Гагарин.

В наши дни, когда речь идет о безопасности, тянет, безусловно, рассуждать стратегическими категориями. Уж больно масштаб событий соблазняет. Миллиарды долларов на войны, сотни тысяч солдат в одном конфликте, десятки тысяч в другом. Командующих прослушивают, депутаты гранаты метают, хуситы хуситов атакуют, западные политики вдруг стали экспертами по боеприпасам и обладателями уверенности в кратном увеличении своих армий. В общем, оси военных координат переплелись в громких потрясениях, и потому запросто можно потеряться, замереть в увлекательном наблюдении с чипсами, упустив те тренды, которые действительно составляют реальность. А она в искусстве обороны такова, что только глаз да глаз, ибо непрерывно меняется. Причем недопустимо лишь констатировать перемены. Не адаптируешься вовремя под них и станешь легкой добычей, когда громыхнет.

К примеру, если еще совсем недавно рота-батальон считались небольшими подразделениями, то теперь это гигантская мишень. Уже активно двойками учат военных работать. А отделение вообще серьезная боевая единица. Благо белорусский Генштаб вовремя эту особенность взял на сопровождение, и теперь в нашей армии все буквально начинается с человека. Компетенции у солдата как у профессора. А еще осознание, что и один в поле воин.

С подразделением проводятся занятия по военной топографии, по медицине, инженерная, тактическая, огневая подготовка. Данный цикл позволяет из любого человека, независимо от его уровня подготовки, сделать самостоятельную боевую единицу, которая в последующем будет одним из ключевых звеньев в составе подразделения. Военнослужащий сил специальных операций

Если посмотреть на видео из районов боевых действий в Украине, то браво марширующих солдат нигде не увидишь, даже десантников. Все везде в грязи, ползком, наблюдают за беспилотниками, потому что надо выжить и выполнить задачу. Это тоже наука, и теперь ей в белорусской армии уделяют особое внимание. Потери нам не нужны.

"Первоначально мы отрабатываем одиночную подготовку каждого бойца, чтобы он уверенно себя чувствовал на поле боя. Овладев военно-тактическим приемами, передвижениями, переползаниями, перебежками, военнослужащий повышает свои шансы выжить в ходе боевого конфликта", - рассказал военнослужащий сил специальных операций.

В воздухе тоже колоссальная ломка. Романтика полета любого летчика может прерваться на старте, ибо средства ПВО разных классов из неба, считай, сделали осязаемую среду: прощупывают его на всех высотах. Можно, конечно, так учесть эту особенность, что, как говорится, бесконечно ждать погоду, но это точно не в стиле белорусских пилотов. И потому все они сейчас первым делом учатся обманывать зенитные ракетные комплексы. В том числе на знаменитых "грачах" - Су-25.

На учениях ставится задача по преодолению противовоздушной обороны, выхода на цель в установленное время. Самолет предназначен для поражения в визуальной видимости противника, различных целей с применением различных видов боеприпасов. Основная его задача - это работа по земле. Заместитель командира авиационного звена