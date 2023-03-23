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Что впечатлило работников авиации во Дворце Независимости?
По самому статусному зданию Беларуси - Дворцу Независимости - провели экскурсию для сотрудников Национального аэропорта Минск и авиакомпании "Белавиа". В двери, за которыми принимаются судьбоносные решения, все вошли впервые. Три этажа и десятки залов самого разного назначения.
Увидеть декорации главных политических событий пригласили молодых специалистов, которые недавно начали свой путь в авиацию, победителей внутрикорпоративного конкурса "Лучший в профессии", а также сотрудников, чей стаж работы в аэропорту приближается к цифре юбилея авиапредприятия. Главные воздушные ворота Беларуси 1 июля отметят 40 лет со дня основания.
Уже не первый год, как они работают в непростых условиях санкционного давления. При этом профессионалы продолжают обеспечивать высокий уровень авиационной безопасности и комфорта своим пассажирам.
От Зала торжественных церемоний до Музея подарков - приглашенные участники обошли все помещения Дворца Независимости. Здесь гостей впечатлило многое: от эксклюзивных люстр отечественного производства до подаренных лидерами различных стран главе белорусского государства картин и цитрусовых деревьев.
Экскурсии во Дворец уже стали традицией, сюда постоянно приезжают гости со всех уголков страны. Ну а вернуться домой с селфи на фоне интерьеров - такая же добрая традиция для многих экскурсантов.
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