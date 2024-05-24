Что вытворяют западные соседки Беларуси и какой важный месседж отправил миру Лукашенко?

Военная напряженность в регионе продолжает расти. Об этом неоднократно говорил Президент Беларуси. Сегодня у белорусских границ сосредоточено около 90 тыс. военнослужащих НАТО. Ни на день не смолкают звуки стрельбы и лязг гусениц на полигонах Польши и Прибалтики. Помимо масштабных учений "Стойкий защитник" в регионах проводится ряд других тренировок под председательством альянса. На днях в Литве стартовали маневры "Черная стрела", которые пройдут в нескольких километрах от рубежей Беларуси. Военные отработают захват территории, огневую и тактическую подготовку. Об обстановке у белорусской границы и маневрах западных соседей в новом выпуске "По форме" рассказала Анна Чиж-Литаш.

"Беларуси нужен мир. Завтра, через год, всегда. Нам важно выстоять и не дать втянуть в конфликты", - заявил когда-то Александр Лукашенко. В последние недели он много говорил о мире, обстановке вокруг страны и о том, как мы будем отвечать в случае прямой угрозы. Мудрость, политический такт и выдержка Президента Беларуси вызывают восхищение, потому что так спокойно реагировать на то, что происходит рядом с нашей границей, может только грамотный политик. Разберемся, что сегодня вытворяют наши уже не дружественные соседи.

Начнем с Польши. Пожалуй, это самая милитаристская страна рядом с Беларусью. Может, прозвучит жестко, но, анализируя обстановку, на ум приходит одно сравнение: Германия времен Второй мировой войны. Темпы наращивания производства и закупки вооружения, пропаганда русофобии, уничтожение исторического наследия страны, формирование нацистской идеологии - мы все видим. И не поддерживаем взгляды Варшавы. С одной стороны, пусть бы и дальше захлебывались в свой желчи и ненависти к Беларуси и России, но на ряд их "маневров" закрыть глаза невозможно. Из свежего - Варшава выделит более 370 млн долларов на строительство заграждений на границе с Беларусью. Простым языком это фортификационные сооружения. Какие именно - руководство страны не говорит. Мы можем предположить, что это будут долговременные огневые точки - доты, блиндажи, котлованные укрытия, противотанковые заграждения, потерны. Делается это якобы из соображений обороны. Но это не так. Эксклюзив от нашей разведки: в возводимых фортификационных сооружениях поляки оставляют место… для прохода техники. Видимо, решили опробовать опыт украинских защитников. Так что давайте посмотрим правде в глаза - это явная подготовка к наступательным действиям. Сюда же добавим и еще немного свежих новостей с "западного фронта". После мартовского визита премьер-министра Польши Дональда Туска в США Варшава подписала ряд договоров о приобретении вооружения. Например, закупка 96 вертолетов. Правда, в кредит. Плюс ракеты для истребителей F-16 и F-35. Одобрена и сделка на продажу Варшаве 821 ракеты дальнего действия. В первых числах мая Польша анонсировала покупку аэростатов "Барбара" для контроля приграничного воздушного пространства Союзного государства.

Интересные новости приходят и из Вильнюса. Литва решила увеличить численность армии наполовину. Согласно законопроекту, если раньше ее Вооруженные Силы составляли почти 21 тыс. человек, то теперь они вырастут до 29 тыс. Кроме того, будет создан новый артиллерийский полк и кибервойска. А инженерный и противовоздушный батальоны трансформируются в полк. Звучит масштабно. Но сразу возникает вопрос: чем Вильнюс планирует вооружить новые подразделения? Ведь на сегодняшний день в их арсенале всего 16 самоходных гаубиц, около 60 минометов, 22 БМП и 3 вертолета. Армия - это очень дорогое удовольствие. И откуда страна будет брать деньги - вопрос интересный, так как ее экономика не позволит даже на 5% закрыть вопрос военного оснащения. Да и кем армию собираются увеличивать - неизвестно. В прошлой призывной кампании 14 тыс. уклонистов. И вишенка на торте: Литва получила одобрение парламента для отправки войск в Украину в учебных целях. В каких учебных целях? Там некому учить и некогда. Участь этих военнослужащих предрешена, как и следующих партий "помощи". В таком случае можно сделать вывод, что литовскую армию ждет не увеличение, а уменьшение.

Снова вспомним слова Главнокомандующего: "Лоб в лоб стоим с НАТО. 90 тыс. военных у наших границ" . Да, учения "Стойкий защитник" продолжаются. Репетирует военный спектакль альянс с 22 января. Завершится тренировка 31 мая, как они говорят. А что в планах на самом деле - узнаем скоро. Уверены, руководители Союзного государства остудили западные головы, организовав ядерные учения. Конечно, звучит пугающе. Но сегодня это крайне важный фактор сдерживания и, пожалуй, единственный шанс остановить третью мировую войну.