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Что является основным при приобретении лекарств в аптеке - МАРТ изучает мнения граждан

Что является основным при приобретении лекарств в аптеке - МАРТ изучает мнения граждан

Министерство антимонопольного регулирования и торговли проводит опрос для изучения ситуации на рынке лекарств, сообщаетБЕЛТА со ссылкой на пресс-службуМАРТ.

"МАРТ проводит анализ ситуации на рынке лекарственных препаратов. В рамках анализа изучается мнение граждан. Приглашаем принять участие в онлайн-опросе", - сказали в министерстве. Ссылка на опрос размещена на сайте МАРТ.

В опросе уточняется, что для граждан является основным при приобретении лекарств в аптеке, где чаще покупают лекарства, достаточно ли аптек в районе проживания/работы, хотелось ли бы изменить их количество в месте проживания (городе, районе города, возле дома).

В министерстве обратили внимание, что отправка заполненной формы опроса не является электронным обращением. Таким образом, действие закона "Об обращениях граждан и юридических лиц" на опрос не распространяется.

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