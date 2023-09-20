Что является основным при приобретении лекарств в аптеке - МАРТ изучает мнения граждан

Министерство антимонопольного регулирования и торговли проводит опрос для изучения ситуации на рынке лекарств, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуМАРТ.

"МАРТ проводит анализ ситуации на рынке лекарственных препаратов. В рамках анализа изучается мнение граждан. Приглашаем принять участие в онлайн-опросе", - сказали в министерстве. Ссылка на опрос размещена на сайте МАРТ.

В опросе уточняется, что для граждан является основным при приобретении лекарств в аптеке, где чаще покупают лекарства, достаточно ли аптек в районе проживания/работы, хотелось ли бы изменить их количество в месте проживания (городе, районе города, возле дома).