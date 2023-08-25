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Что запланировано на 65-летие Солигорска и День шахтера

Молодой, компактный, промышленный, спортивный! Внимание к себе притягивает Солигорск. Город отмечает 65-летие, а вместе с ним и День шахтера.

Начало юбилейных мероприятий сегодня. Самый насыщенный день - суббота, с утра в Парке четырех стихий приглашают аттракционы и кафе. Главные события в честь юбилея шахтерской столицы стартуют на центральной площади города. Наградят заслуженных жителей Солигорска, а также юбиляра поздравят звезды белоруской и российской эстрады.

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