Что ждет белорусских новобранцев после того, как они переступят порог воинской части?

Осенняя призывная кампания в Беларуси подошла к завершению. Тысячи молодых парней вскоре пополнят воинские части страны и примут военную присягу. Военкоматы уже второй год отмечают тенденцию повышения мотивации к прохождению воинской службы. Молодые люди, не дожидаясь повестки, приходят на призывные пункты. Нужна ли срочная служба или Беларуси в разрезе мировых событий стоит задуматься о контрактной - в новом выпуске "По форме" разбиралась Анна Чиж-Литаш.

Я помню еще те времена, когда западные страны активно осуждали Беларусь за срочную службу, сборы военнообязанных, военно-патриотическое воспитание молодежи. В наш адрес летели колкие высказывания из разряда: "зачем срочка?", "армия должна быть профессиональной" или "зачем детям и подросткам рассказывать о войне и учить их военному делу".

А теперь?

Давайте внимательно посмотрим на обстановку в Украине как на яркий пример плацдарма современных боевых действий. С 2014 года южная соседка отказалась от призыва на срочную военную службу, сделав ставку исключительно на контрактную армию. Теперь смотрим на реалии. 70 % бойцов-контрактников погибли в первый год проведения спецоперации. Кто воюет сегодня? Призванные из запаса и мужчины, которые, возможно, и автомат в руках ни разу не держали, так как не довелось. Посмотрим на ситуацию в Израиле. ЦАХАЛ - одна из сильнейших армий мира, как утверждают различные источники. Исключительно профессиональная. При этом спустя 5 дней с начала боевых действий Вооруженные силы призывают 300 тысяч человек. Уверена, это далеко не предел.

Теперь вопрос: нужна ли все-таки срочная служба?

Уверена, да.

Если говорить о краткосрочном военном конфликте (пример недавних боевых действий в Нагорном Карабахе), скорее всего, достаточно будет профессиональной армии. Но когда речь идет о масштабных военных действиях (вспомним Великую Отечественную или пример той же Украины), здесь в строй становятся почти все.

Буквально через несколько дней в Беларуси начнется отправка в войска нового пополнения. Тысячи молодых людей кардинально сменят привычный ритм жизни на военный распорядок дня. У них будет год-полтора, чтобы научиться защищать Родину.

Давайте будем честны. Кого призывают? В основном это парни 18 лет. Часть из них вообще не представляет свою жизнь без мамы, папы, готовой еды на плите и мобильного телефона, который они не выпускают из рук. Да, это реальность. И именно армия может показать им, что есть другая сторона жизни. Что существуют такие понятия, как честь, достоинство, дружба, самоотдача, сила и выдержка. Я часто пишу интервью с мамами призывников и ни одна еще не пожалела, что ее сын прошел срочную службу. Я не занимаюсь сейчас пропагандой, говорю то, что слышу своими ушами. "Не узнаю своего сына", "он стал еще больше любить и ценить свою семью", "это уже не мальчик, это мужчина".