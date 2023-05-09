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Что ждет гостей и жителей Минска, узнаем у организаторов мероприятий: они - первые гости выездной студии АТН

Что ждет гостей и жителей столицы, узнаем прямо сейчас у организаторов мероприятий. К нам присоединяется наша выездная студия. На протяжении всего дня в эфире ждем гостей, экспертов, артистов и, конечно же, главных героев праздника - ветеранов.

На связи- Катерина Круталевич и первые гости: первый зампредседателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич и участница вокальных конкурсов, лауреат премии Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи Ангелина Волкова (см.видео).

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