Что ждет гостей и жителей Минска, узнаем у организаторов мероприятий: они - первые гости выездной студии АТН

Что ждет гостей и жителей столицы, узнаем прямо сейчас у организаторов мероприятий. К нам присоединяется наша выездная студия. На протяжении всего дня в эфире ждем гостей, экспертов, артистов и, конечно же, главных героев праздника - ветеранов.