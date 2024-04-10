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Что ждет Зеленского дальше? Обсудим в проекте АТН "Тренды"

Ускользающая легитимность Зеленского породила кризис власти в Украине. Чиновники и депутаты Верховной рады не понимают, кто в доме хозяин и как дальше будет развиваться ситуация.

Часть правящей верхушки уже предпочитает лишний раз ничего не делать, дабы избежать конфликта интересов. Олег Царев уверен, что Зеленского вынуждают поделиться полномочиями.

Олег Царев, политик (Украина):
Политический кризис уже начался, начался парламентский кризис. Депутаты не хотят голосовать, депутаты не приходят в зал. Часть депутатов написала заявление о сложении мандатов. И Зеленского толкают к тому, чтобы он был вынужден организовать правительство - "коалицию национального спасения", я цитирую, как там говорят, и поделился властью со своей оппозицией. В принципе Запад и американцы давно к этому подводят.

Почему на Западе продолжают делить людей по качеству и лоббируют новый "поход на Восток"? Без выборов, денег и свиты. Что ждет Зеленского дальше и почему миллиардеры бегут под землю?

Смотрите проект "Тренды" 10 апреля после "Панорамы".

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