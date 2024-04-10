Что ждет Зеленского дальше? Обсудим в проекте АТН "Тренды"

Олег Царев, политик (Украина):

Политический кризис уже начался, начался парламентский кризис. Депутаты не хотят голосовать, депутаты не приходят в зал. Часть депутатов написала заявление о сложении мандатов. И Зеленского толкают к тому, чтобы он был вынужден организовать правительство - "коалицию национального спасения", я цитирую, как там говорят, и поделился властью со своей оппозицией. В принципе Запад и американцы давно к этому подводят.