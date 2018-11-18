Что же на самом деле произошло в Юровичах? Наше расследование

Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области: "В дом вломились злоумышленники, женщина была избита. Через некоторое время она пришла во двор, увидела лежащего мужа. Вызвала скорую. Когда приехала скорая, был обнаружен второй потерпевший, лежащий недалеко от домовладения".

Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области: "Несмотря на молодой возраст, все трое не раз привлекались к уголовной ответственности».