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Что значит память для участников проекта "Поезд памяти"?
Две страны, 15 городов и 12 знаковых мест боевой славы Великой Отечественной войны. Для участия в проекте "Поезд памяти" выбирались учащиеся 10 классов из разных городов Беларуси и России. Виктория Шайкина - герой нашего специального проекта "Поколение патриотов" (видео).
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