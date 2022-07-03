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Что значит память для участников проекта "Поезд памяти"?

Две страны, 15 городов и 12 знаковых мест боевой славы Великой Отечественной войны. Для участия в проекте "Поезд памяти" выбирались учащиеся 10 классов из разных городов Беларуси и России. Виктория Шайкина - герой нашего специального проекта "Поколение патриотов" (видео).

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