Что значит память для участников проекта "Поезд памяти"?

Две страны, 15 городов и 12 знаковых мест боевой славы Великой Отечественной войны. Для участия в проекте "Поезд памяти" выбирались учащиеся 10 классов из разных городов Беларуси и России. Виктория Шайкина - герой нашего специального проекта "Поколение патриотов" (видео).