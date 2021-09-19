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Что значит сплоченность и единство для самих белорусов - в специальном материале АТН
Такие важные импульсы из "Минск-Арены" - прямое доказательство того, что наш народ всегда был готов к диалогу. Вот только услышать голос белорусов не хватает смелости сегодня у западной элиты. Вместо этого - санкции, блокады, упреки и попытки посеять хаос. Это притом, что миролюбивое государство, которое сложно упрекнуть в развязывании конфликтов на планете, как раз вынуждено решать проблемы, оставшиеся после ухода колонизаторов.
В Беларуси столько лет находили приют люди, бежавшие от войн, развязанных "демократами" мира. Мы стали инициаторами мирных Минских соглашений, которые не спешат выполняться. Здесь учатся иностранные студенты, заключаются межэтнические браки. Любой человек достаточно быстро ассимилируется и уже никогда не чувствует себя чужим.
На белорусской земле в духе добрососедства живут представители самых разных народов, национальностей и религиозных взглядов. Спустя время все они едины в своем понимании, что эта земля стала для них вторым домом, который нужно беречь. Впрочем, о том, что значит сплоченность и единство для самих белорусов, прямо сейчас в специальном материале.
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