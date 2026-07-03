3 Июля по всей Беларуси будет звучать множество слов о цене свободы и независимости, о непростом пути к Победе и важности сохранить священную память. С такими мыслями идут белорусы и к монументу Победы в Минске, чтобы склонить головы перед великим подвигом предков.

Белорусы, мирные люди, прекрасно помнят цену сегодняшней стабильности. Единение людей чувствуется в каждом взгляде и каждом слове.

"Чтобы был мир в стране, нужно честно трудиться, любить Родину, воспитывать детей. Необходимо сделать все, чтобы дети помнили войну, освобождение, ведь сейчас молодежь очень мало об этом помнит", - считает одна из женщин, пришедших возложить цветы к Вечному огню в Минске.

Как отметил Панкрат Петрович, представитель Международного общественного фонда имени полководца Жукова, 3 Июля - знаменательная дата в истории Республики Беларусь, потому что белорусский народ выстоял в годы оккупации и получил свободу. "Пройдя большие трудовые, жизненные сложности, он наконец обрел независимость. Могучий Советский Союз дал возможность белорусскому народу все создать своим трудом и собственной жизнью", - отметил представитель фонда.

Многие белорусы и гости страны приходят с портретами своих героев, подвиг которых навсегда в останется в сердцах народа.