Чтобы добиться новых успехов и не растерять достигнутое, Беларусь должна сплотиться

Месяцы обсуждений и дискуссий, планы, предложения и споры. Главное событие - VI Всебелорусское народное собрание - это уже наша история. До ВНС было организовано более тысячи диалоговых площадок, а в оргкомитет форума поступило 17 тысяч предложений, касающихся развития страны.



