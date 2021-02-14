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Чтобы добиться новых успехов и не растерять достигнутое, Беларусь должна сплотиться

Месяцы обсуждений и дискуссий, планы, предложения и споры. Главное событие - VI Всебелорусское народное собрание - это уже наша история. До ВНС было организовано более тысячи диалоговых площадок, а в оргкомитет форума поступило 17 тысяч предложений, касающихся развития страны.

Все это сконцентрировали в два очень важных дня

Переменам быть - это безусловно. Президент не раз за время работы площадки это отметит

Но главное - развиваться эволюционно! Подводя итог, Александр Лукашенко остановился на важнейшем для страны, без чего невозможно движение вперед - это единство! Чтобы добиться новых успехов и не растерять достигнутое, Беларусь должна сплотиться.

Президент: Ни одно мнение, предложение и инициатива не должны остаться без внимания

А. Лукашенко: Наши перемены - это не революция, мы должны двигаться эволюционным путем

Речь Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании - эмоционально, искренне и по существу

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