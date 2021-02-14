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Чтобы добиться новых успехов и не растерять достигнутое, Беларусь должна сплотиться
Месяцы обсуждений и дискуссий, планы, предложения и споры. Главное событие - VI Всебелорусское народное собрание - это уже наша история. До ВНС было организовано более тысячи диалоговых площадок, а в оргкомитет форума поступило 17 тысяч предложений, касающихся развития страны.
Все это сконцентрировали в два очень важных дня
Переменам быть - это безусловно. Президент не раз за время работы площадки это отметит
Но главное - развиваться эволюционно! Подводя итог, Александр Лукашенко остановился на важнейшем для страны, без чего невозможно движение вперед - это единство! Чтобы добиться новых успехов и не растерять достигнутое, Беларусь должна сплотиться.
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