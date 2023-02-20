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Чтобы отпугнуть клещей с вашего участка, создайте ароматную защиту

Чтобы отпугнуть клещей с вашего участка, создайте ароматную защиту

Мы с нетерпением ждем весну, чтобы скорее побыть на свежем воздухе, понежиться под теплыми лучами весеннего солнца. Кто-то собирается поработать на даче, кто-то просто побывать в лесу возле реки или озера. Но надо помнить, что весной активизируются и разнообразные кровососущие насекомые, которые ждут нас на лоне природы.

Наиболее опасные их них - клещи. В основномони обитают в лесах и диких зарослях, но в последнее время все чаще заселяют территории садов и дачных участков. Отбить у них такое желание могут эфирные масла некоторых растений, которых можно высадить на участке для отпугивания нежелательных гостей.

  • Фасоль. В качестве репеллента особенно удачно подойдет лимская фасоль. Это отличное средство от клещей, мошек, комаров. Рекомендовано украшать ею веранды, беседки и изгороди. И урожай идет в ход, точнее, в пищу.

  • Полынь.Терпкий запах этого растения не по душе большинству садовых вредителей и паразитов. Полынь хорошо переносит полутень, но предпочтительнее высаживать растение насолнечных участках. За счет целебных свойств популярна в народной медицине.

  • Гвоздика.Считается, что запашистую гвоздику боятся даже клещи. Ее масло часто включают в состав натуральных репеллентов.

  • Герань садовая.Спасет от комаров, мошек и клещей. Не требует особого ухода, легко можно подобрать именно тот сорт, который органично украсит участок.

  • Бархатцы.Аромат этих растений клещам не по нраву. От мест, где растут бархатцы, они всегда держатся на расстоянии.

  • Лаванда. Имеет сильный пряный запах, отпугивающий паукообразных и насекомых. Лавандовые клумбы рекомендуют также располагать возле беседки, чтобы избавиться от вечернего комариного жужжания.

  • Розмарин лекарственный.Отпугивает практически все виды насекомых. Требует много солнца и тепла. Широко известное в народной медицине растение. Не переносит холодов. На зиму надо заносить в помещение.

  • Ромашка далматская.Также известна как пиретрум. Содержит нейротоксичные для насекомых вещества. Хорошо себя чувствует на солнечных участках. Все лето цветет шаровидными бело-желтыми корзинками. Не растет на бедных песчаных почвах.

  • Пижма обыкновенная.Один из лучших природных репеллентов. Запах ее сока напоминает камфару и прекрасно отпугивает насекомых. Сама по себе пижма неприхотлива. Но лучше всего растет на солнечных участках с плодородной почвой. С точки зрения избавления от угрозы клещей это наиболее эффективный вариант.

Фото: pixabay.com

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