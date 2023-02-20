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Чтобы отпугнуть клещей с вашего участка, создайте ароматную защиту
Мы с нетерпением ждем весну, чтобы скорее побыть на свежем воздухе, понежиться под теплыми лучами весеннего солнца. Кто-то собирается поработать на даче, кто-то просто побывать в лесу возле реки или озера. Но надо помнить, что весной активизируются и разнообразные кровососущие насекомые, которые ждут нас на лоне природы.
Наиболее опасные их них - клещи. В основномони обитают в лесах и диких зарослях, но в последнее время все чаще заселяют территории садов и дачных участков. Отбить у них такое желание могут эфирные масла некоторых растений, которых можно высадить на участке для отпугивания нежелательных гостей.
- Фасоль. В качестве репеллента особенно удачно подойдет лимская фасоль. Это отличное средство от клещей, мошек, комаров. Рекомендовано украшать ею веранды, беседки и изгороди. И урожай идет в ход, точнее, в пищу.
Полынь.Терпкий запах этого растения не по душе большинству садовых вредителей и паразитов. Полынь хорошо переносит полутень, но предпочтительнее высаживать растение насолнечных участках. За счет целебных свойств популярна в народной медицине.
Гвоздика.Считается, что запашистую гвоздику боятся даже клещи. Ее масло часто включают в состав натуральных репеллентов.
Герань садовая.Спасет от комаров, мошек и клещей. Не требует особого ухода, легко можно подобрать именно тот сорт, который органично украсит участок.
Бархатцы.Аромат этих растений клещам не по нраву. От мест, где растут бархатцы, они всегда держатся на расстоянии.
Лаванда. Имеет сильный пряный запах, отпугивающий паукообразных и насекомых. Лавандовые клумбы рекомендуют также располагать возле беседки, чтобы избавиться от вечернего комариного жужжания.
Розмарин лекарственный.Отпугивает практически все виды насекомых. Требует много солнца и тепла. Широко известное в народной медицине растение. Не переносит холодов. На зиму надо заносить в помещение.
Ромашка далматская.Также известна как пиретрум. Содержит нейротоксичные для насекомых вещества. Хорошо себя чувствует на солнечных участках. Все лето цветет шаровидными бело-желтыми корзинками. Не растет на бедных песчаных почвах.
Пижма обыкновенная.Один из лучших природных репеллентов. Запах ее сока напоминает камфару и прекрасно отпугивает насекомых. Сама по себе пижма неприхотлива. Но лучше всего растет на солнечных участках с плодородной почвой. С точки зрения избавления от угрозы клещей это наиболее эффективный вариант.
Фото: pixabay.com
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