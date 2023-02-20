Чтобы отпугнуть клещей с вашего участка, создайте ароматную защиту

Фасоль. В качестве репеллента особенно удачно подойдет лимская фасоль. Это отличное средство от клещей, мошек, комаров. Рекомендовано украшать ею веранды, беседки и изгороди. И урожай идет в ход, точнее, в пищу.

Полынь.Терпкий запах этого растения не по душе большинству садовых вредителей и паразитов. Полынь хорошо переносит полутень, но предпочтительнее высаживать растение насолнечных участках. За счет целебных свойств популярна в народной медицине.

Гвоздика.Считается, что запашистую гвоздику боятся даже клещи. Ее масло часто включают в состав натуральных репеллентов.

Герань садовая.Спасет от комаров, мошек и клещей. Не требует особого ухода, легко можно подобрать именно тот сорт, который органично украсит участок.

Бархатцы.Аромат этих растений клещам не по нраву. От мест, где растут бархатцы, они всегда держатся на расстоянии.

Лаванда. Имеет сильный пряный запах, отпугивающий паукообразных и насекомых. Лавандовые клумбы рекомендуют также располагать возле беседки, чтобы избавиться от вечернего комариного жужжания.

Розмарин лекарственный.Отпугивает практически все виды насекомых. Требует много солнца и тепла. Широко известное в народной медицине растение. Не переносит холодов. На зиму надо заносить в помещение.

Ромашка далматская.Также известна как пиретрум. Содержит нейротоксичные для насекомых вещества. Хорошо себя чувствует на солнечных участках. Все лето цветет шаровидными бело-желтыми корзинками. Не растет на бедных песчаных почвах.