Чтобы привиться от коронавируса, белорусам нужно обратиться с паспортом в медучреждение

Вакцинация против коронавируса продолжается в Беларуси. Чтобы сделать антиковидный укол, достаточно с паспортом обратиться в медучреждение. В 32-й столичной поликлинике, например, для иммунизации населения работают сразу два процедурных кабинета. Перед прививкой - обязательный осмотр (препарат вводят при отсутствии противопоказаний). Среди пациентов сейчас немало тех, кто приходит на ревакцинацию.



Для удобства белорусов работают также выездные бригады и дополнительные пункты вакцинации.