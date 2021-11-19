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Чтобы привиться от коронавируса, белорусам нужно обратиться с паспортом в медучреждение
Вакцинация против коронавируса продолжается в Беларуси. Чтобы сделать антиковидный укол, достаточно с паспортом обратиться в медучреждение. В 32-й столичной поликлинике, например, для иммунизации населения работают сразу два процедурных кабинета. Перед прививкой - обязательный осмотр (препарат вводят при отсутствии противопоказаний). Среди пациентов сейчас немало тех, кто приходит на ревакцинацию.
Для удобства белорусов работают также выездные бригады и дополнительные пункты вакцинации.
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