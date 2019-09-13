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Чтобы стать кандидатом в депутаты, нужно до 7 октября представить необходимое количество подписей

В Минской области зарегистрированы 53 инициативные группы по сбору подписей за претендентов в кандидаты в депутаты Палаты представителей. Как рассказали сегодня в облисполкоме, тот, кто намерен стать кандидатом в депутаты, должен до 7 октября представить необходимое количество подписей, а также, если требуется, материалы о выдвижении от политических партий или трудовых коллективов. Жалоб на отказ в регистрации инициативных групп не поступало. Кстати, областная комиссия по выборам депутатов работает в столице в здании Минского облисполкома.

Напомним, выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания состоятся 17 ноября.

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