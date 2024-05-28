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"Чудеса морских глубин" на выставке в областном краеведческом музее

Завершается учебный год, а учащиеся Молодечненской гимназии-колледжа не спешат прощаться с занятиями. Предмет, который бы школьники посещали без пауз, - география и биология от преподавателя Дмитрия Ганецкого.

Учитель дает незабываемые уроки: обогащает программные знания собственными рассказами путешественника, которые подкрепляет удивительным предметным рядом. Его же педагог представил и на выставке в Минском областном краеведческом музее. Наталья Бордиловская подробнее (видео).

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