Чудо спасения. Расскажем, как икона Рожковской Божьей Матери в 1942-м уберегла жителей деревушки в Беловежской пуще

Все церкви Беларуси сегодня встречали верующих особым колокольным звоном - благовестом. Колокола на храме в небольшой деревушке Рожковка в Беловежской пуще слышны за несколько километров. В праздник Воскресения Христово здесь не так многолюдно, как в величественных городских соборах. Но церковь притягивает верующих особой атмосферой - чудотворной иконой Рожковской Божьей Матери.

Именно в ее честь освещен местный храм. По сакральным меркам, икона - младенец. Ей всего-то чуть более 80 лет. Но именно этот образ Богоматери в 1942 году спас жителей Рожковки от уничтожения. Люди уже стояли на краю расстрельной ямы. В оккупированной Беларуси - единичный случай. Его называют одним из пяти чудес Великой Отечественной войны. Подробности у Елены Бормотовой.

Феномен спасения

На краю деревни Рожковка - синий храм. Цвет стен сакрального здания символизирует Богородицу. В церкви находится одна из святынь Брестской области - Рожковская икона Божьей Матери.

Через дорогу от церковной ограды - Беловежская пуща. В годы Великой Отечественной войны деревня была партизанской. Едва ли не в каждом доме здесь пекли хлеб и принимали партизан. Для нацистской администрации ситуация была угрожающей. Ведь Беловежскую пущу немцы уже считали территорий Третьего рейха. Среди заповедных лесов Геринг обустроил себе резиденцию.

Еще до начала Великой Отечественной войны на охоту в Беловежскую пущу приезжал Геринг. После оккупации Беларуси у нацистского руководства на заповедник были особые планы. В реликтовом лесу по инициативе Геринга было создано элитное охотничье хозяйство для верхушки Третьего рейха. Местное население подлежало или переселению, или уничтожению. Первая карательная акция в Беловежской пуще началась уже 25 июня 1941 года. Всего за неделю было выселено более 6 с половиной тысяч человек, несколько сотен человек были уничтожены. Деревни сожжены.

Рожковку ждала такая же судьба. Карательная акция началась в сентябре 1942-го. Деревню окружили, по периметру расставили пулеметчиков. Молодежь вывезли на принудительные работы в Германию. Палачи грабили дома, собирали скот. Людей сгоняли в центр Рожковки. Сегодня здесь стоит дом Ольги Саевич - женщины, которая родилась в день трагедии.

У матери моей уже утром схватки были. Люди говорят, пустите ее. А они говорят - там всем будет место. И уже мать под руки вели под ямку. Ольга Саевич, жительница д. Рожковки Каменецкого района

Общую могилу выкапывали местные мужчины, человек 15. К 20-метровой яме постепенно подводили стариков, женщин и мужчин. Всего свыше 260 человек.





Летит самолет, показалась ему Божья Матерь. Он спустился, присел. Пошел к этим немцам, что были в охране. Стояли с пулеметами, охраняли. И спрашивает, в чем дело. Ему рассказали, что они имеют связь с партизанами. Он сказал: "Я полечу в Беловеж, если через час я не вернусь, тогда будете расстреливать людей. А люди уже стоят у ямки на коленях и молятся. И крики, и плач, знаете. Николай Панасюк, житель д. Рожковки Каменецкого района





Ему Божья Матерь явилась, показывала на ямку. Он приехал, сказал: "Отменяйте". Ольга Саевич, жительница д. Рожковки Каменецкого района

Людей отпустили по домам. После чудесного спасения жители Рожковки решили построить в деревне храм.





Из Беловежской пущи привезли дом лесника. Из него и сложили церковь. В ноябре 1942-го ее освятили в честь Казанской иконы Божьей Матери.

Немецкий офицер привез образ Рожковской Божьей Матери. Он вырезан как барельеф из цельного куска дерева. На нем изображена святая Богородица с младенцем в руках. Этот немецкий офицер говорил, что ему явилась Матерь Божья со словами: "Останови казнь. Убивают невинных". Иерей Игорь Перковский, настоятель храма Рожковской иконы Божией Матери д. Рожковки Каменецкого района





Офицера звали Эмиль Альберт Хербст. Спасение мирных жителей шло вразрез с нацистской политикой уничтожения. Майора люфтваффе Хербста, по приказу Геринга, сняли с должности и отправили простым пилотом на Восточный фронт.

А подаренная им икона и сегодня в храме.

Дата 28 сентября - святой день для жителей Рожковки. Местный церковный праздник. Ежегодно после богослужения люди идут крестным ходом за деревню к кресту. Он установлен на месте той самой расстрельной ямы, которая в сентябре 1942-го должна была стать общей могилой для всех жителей Рожковки.