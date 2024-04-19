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Чудотворная икона Матери Божией "Умиление" в Беларуси - какие чудеса верующие связывают с ликом святой
Единственную в мире двустороннюю мироточивую икону доставили в Беларусь. Богоматерь "Умиление" (Локотская) - это вырезанная из календаря репродукция Дивеевского образа. 26 лет назад ее спас неравнодушный медработник - и икона замироточила. А после проявила нерукотворный лик Богородицы на обратной стороне. У реликвии молятся женщины, которые борются с онкологией или бесплодием.
Локотскую икону признал чудом православного мира почетный Патриарший Экзарх всея Беларусивладыка Филарет. Богоматерь прошла более 15 тыс. км по дорогам России, Молдовы, Грузии, Украины. В Беларуси икона не впервые. Чудеса с "Умилением" связывают и жительницы Борисова.
19 апреля в специальном выпуске программы "Сила веры" на телеканале "Беларусь 3" - откровенные признания верующих.
Когда я уже узнала, что Бог послал мне вторую беременност, к нам опять прибыла святыня - Локотская чудотворная икона. Я - в храм, на колени. И почти каждый день. Акафист - каждый день. Каждый день - Псалтирь. И опять просьба. Спасибо людям за молитвенную помощь. Вот вы простите, я волнуюсь...
В 2022 году я узнала, что беременна. Это было 28 мая. Я даже помню этот день. Вот как раз накануне годовщины нашейсвадьбы мы узнали, что ждем второго малыша. И как раз в это же время привозят еще раз икону Божьей Матери "Умиление". Мы очень боялись резус-конфликта, из-за которого потеряли первого ребенка, но Матушка Богородица проявила свою милость.
Патриаршая комиссия , изучив обстоятельства чудес, признала это чудо в Локти чудом от Бога. И вот эта путевка, которую дал нам владыка Филарет, Царствие ему Небесное, с тех пор и является такой охранной грамотой для хранителей иконы.
В чем "Сила веры" Локотской иконы? Спецвыпуск в 15:30 на "Беларусь 3"
Сегодня вечером икона прибудет в Логойск, в храм святителя Николая Чудотворца. Куда Богоматерь "Умиление" Локотская поедет дальше? Маршрут чудотворного образа и его тайны - из первых уст.Смотрите проект"Сила веры"сегодня в 15:30 на телеканале "Беларусь 3".