Чудотворная икона Матери Божией "Умиление" в Беларуси - какие чудеса верующие связывают с ликом святой

В 2022 году я узнала, что беременна. Это было 28 мая. Я даже помню этот день. Вот как раз накануне годовщины нашейсвадьбы мы узнали, что ждем второго малыша. И как раз в это же время привозят еще раз икону Божьей Матери "Умиление". Мы очень боялись резус-конфликта, из-за которого потеряли первого ребенка, но Матушка Богородица проявила свою милость.

Катерина Губич, прихожанка храма святых благоверных князей Бориса и Глеба г. Борисова