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Чуприс: Всебелорусское народное собрание призвано стать дополнительным институтом сдержек и противовесов
Ценностные для белорусов ориентиры останутся нетронутыми. Все, чего достигла наша страна, будет развиваться и дальше с принятием обновленной Конституции. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей заявила замглавы Администрации Президента Ольга Чуприс.
Конституция: ценностные для белорусов ориентиры останутся нетронутыми
В проекте Конституции есть ряд важных новаций. Например, перераспределение полномочий власти. Часть из них - от Президента и парламента - предлагается передать Всебелорусскому народному собранию.
Конституционное строительство - тема проекта "Вопрос номер один"
Роль Всебелорусского народного собрания, социальная ответственность граждан, сохранение наших традиционных ценностей. Конституционное строительство - тема проекта "Вопрос номер один". Главные новеллы проекта, ключевые акценты и неизменный фундамент Основного закона. Каково это - спорить с Президентом? Почему ряд идей вызвал резонанс у оппонентов власти? Что осталось в проекте из внесенных предложений? Эфир проекта АТН уже завтра в 19:00.
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