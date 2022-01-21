Чуприс: Всебелорусское народное собрание призвано стать дополнительным институтом сдержек и противовесов

Ценностные для белорусов ориентиры останутся нетронутыми. Все, чего достигла наша страна, будет развиваться и дальше с принятием обновленной Конституции. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей заявила замглавы Администрации Президента Ольга Чуприс.

Конституция: ценностные для белорусов ориентиры останутся нетронутыми

В проекте Конституции есть ряд важных новаций. Например, перераспределение полномочий власти. Часть из них - от Президента и парламента - предлагается передать Всебелорусскому народному собранию.

Конституционное строительство - тема проекта "Вопрос номер один"