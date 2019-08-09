Чуть более месяца осталось до Минского полумарафона - 2019

Главный массовый забег столицы - 15 сентября. По традиции участников ждет три дистанции: на 5, 10 и 21,5 километра. Регистрация продолжается и, как ожидают организаторы, на этот раз она завершится досрочно. В этом году на старте ждут около 40 тысяч бегунов. Подготовка для любителей этого вида спорта вышла на финишную прямую. Минчане в последнее время организовываются в команды - бегут компаниями, семьями и даже районами.



В прошлом году участие в Минском полумарафоне приняли 35 тысяч человек из 53 стран мира.